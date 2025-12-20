Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mark Zuckerberg đổ lỗi Wi-Fi, màn ra mắt Meta gây hụt hẫng

Số hóa

Mark Zuckerberg đổ lỗi Wi-Fi, màn ra mắt Meta gây hụt hẫng

Kỳ vọng tạo khoảnh khắc lịch sử tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg lại gây chú ý khi đổ lỗi Wi-Fi cho loạt màn demo thất bại.

Thiên Trang (TH)
Tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg bước lên sân khấu với tham vọng biến kính thông minh mới của Meta thành tâm điểm công nghệ toàn cầu.
Tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg bước lên sân khấu với tham vọng biến kính thông minh mới của Meta thành tâm điểm công nghệ toàn cầu.
Ray-Ban Meta thế hệ mới và mẫu Ray-Ban Display được quảng bá như bước tiến lớn trong AI và thiết bị đeo.
Ray-Ban Meta thế hệ mới và mẫu Ray-Ban Display được quảng bá như bước tiến lớn trong AI và thiết bị đeo.
Thế nhưng các màn demo trực tiếp nhanh chóng gặp trục trặc, từ AI nấu ăn trả lời sai cho đến cuộc gọi video không thể kết nối.
Thế nhưng các màn demo trực tiếp nhanh chóng gặp trục trặc, từ AI nấu ăn trả lời sai cho đến cuộc gọi video không thể kết nối.
Trong cả hai tình huống, Mark Zuckerberg và cộng sự đều đổ lỗi cho Wi-Fi yếu tại sự kiện.
Trong cả hai tình huống, Mark Zuckerberg và cộng sự đều đổ lỗi cho Wi-Fi yếu tại sự kiện.
Lời giải thích này lập tức trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng Meta khó có thể thiếu hạ tầng mạng ổn định.
Lời giải thích này lập tức trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng Meta khó có thể thiếu hạ tầng mạng ổn định.
Business Insider nhận định lỗi nhiều khả năng đến từ phần mềm, cảm biến hoặc trải nghiệm người dùng chưa hoàn thiện.
Business Insider nhận định lỗi nhiều khả năng đến từ phần mềm, cảm biến hoặc trải nghiệm người dùng chưa hoàn thiện.
Việc liên tục viện dẫn Wi-Fi khiến dư luận đặt câu hỏi liệu sản phẩm của Meta đã thực sự sẵn sàng ra thị trường hay chưa.
Việc liên tục viện dẫn Wi-Fi khiến dư luận đặt câu hỏi liệu sản phẩm của Meta đã thực sự sẵn sàng ra thị trường hay chưa.
Màn ra mắt đáng lẽ hoành tráng lại trở thành lời nhắc nhở phũ phàng về khoảng cách giữa tham vọng công nghệ và thực tế triển khai.
Màn ra mắt đáng lẽ hoành tráng lại trở thành lời nhắc nhở phũ phàng về khoảng cách giữa tham vọng công nghệ và thực tế triển khai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Meta #Mark Zuckerberg #Meta Connect #Wi-Fi #AI #Ray-Ban

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT