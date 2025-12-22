Hà Nội

Một giây xử lý 6.200 đơn, logistics Trung Quốc lập kỷ lục

Số hóa

Một giây xử lý 6.200 đơn, logistics Trung Quốc lập kỷ lục

Hệ thống logistics Trung Quốc gây choáng khi xử lý hơn 6.200 bưu kiện mỗi giây, đưa tổng đơn hàng năm 2025 lần đầu vượt mốc 180 tỷ.

Thiên Trang (TH)
Có thời điểm, lượng bưu kiện xử lý mỗi ngày tại Trung Quốc lên tới gần 800 triệu đơn, cho thấy quy mô khổng lồ của thị trường.
Thương mại điện tử, các lễ hội mua sắm kéo dài và thói quen mua hàng online là động lực chính thúc đẩy số đơn tăng vọt.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhiều đơn hàng hơn không đồng nghĩa với mức chi tiêu của người dân tăng tương ứng.
Cạnh tranh giá gay gắt giúp doanh thu ngành logistics tăng nhưng biên lợi nhuận vẫn khá mỏng.
Dù vậy, kỷ lục 180 tỷ bưu kiện cho thấy logistics và thương mại điện tử vẫn là trụ cột quan trọng của kinh tế Trung Quốc hiện nay.
