Số hóa

Điện thoại Android mini 4 inch pin 2 ngày giá chỉ 3 triệu

Bluefox NX1 gây chú ý với màn hình 4 inch hiếm hoi, pin 3000mAh dùng 2-3 ngày, Android đầy đủ và mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng tại Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh smartphone ngày càng lớn và nặng, Bluefox NX1 chọn lối đi ngược với thiết kế Android mini cực kỳ nhỏ gọn.
Máy sở hữu màn hình IPS LCD 4 inch, thân hình chỉ 106g, dễ cầm một tay và bỏ túi quần thoải mái.
Cấu hình MediaTek Helio G81 cùng RAM tối đa 8GB đủ đáp ứng các nhu cầu phổ thông và game nhẹ.
Điểm đáng chú ý là máy đã có ROM quốc tế do cộng đồng tinh chỉnh, hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt và Google Services.
Người dùng tại Việt Nam có thể cài đặt ứng dụng ngân hàng, VNeID và các app phổ biến mà không gặp lỗi thông báo.
Camera 48MP và camera trước 5MP chỉ ở mức cơ bản nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp nhanh, gọi video.
Pin 3000mAh tuy không lớn nhưng nhờ màn hình nhỏ, thời gian sử dụng thực tế có thể đạt 2 đến 3 ngày.
Với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng, Bluefox NX1 là lựa chọn hiếm hoi cho người cần điện thoại Android nhỏ gọn hoặc máy phụ bền bỉ.
Thiên Trang (TH)
