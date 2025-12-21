Điện thoại Android mini 4 inch pin 2 ngày giá chỉ 3 triệu

Bluefox NX1 gây chú ý với màn hình 4 inch hiếm hoi, pin 3000mAh dùng 2-3 ngày, Android đầy đủ và mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng tại Việt Nam.
Hãng môtô KTM sẽ ngừng bán mẫu sportbike phân khối lớn cỡ nhỏ RC 390 tại tất cả các thị trường ngoại trừ Ấn Độ, do doanh số toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng.
Tuần cuối năm mang lại vận may đặc biệt cho 3 con giáp, giúp công việc tiến triển nhanh, lương thưởng tăng mạnh ngoài mong đợi, đón Tết thành công hơn.
Chiếc dép 650 năm tuổi này được tìm thấy trong tổ của chim kền kền ở một hang động Tây Ban Nha.
Tại Việt Nam, nhiều cây chuối cho ra hàng chục đến hơn 100 nải đã từng xuất hiện ngoài đời thực, khiến người dân không khỏi kinh ngạc.
Dù diện tích 43m2 không lớn, nhưng với cách sắp xếp khoa học và tinh tế, người mẹ đơn thân đã biến căn hộ thành một tổ ấm tiện nghi.
Bức tranh sàn khảm có niên đại 1.500 năm được phát hiện tình cờ bên trong một nhà máy bỏ hoang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Vẹt biển ngù lông (Fratercula cirrhata) là loài chim biển phương Bắc nổi bật với chỏm lông vàng độc đáo và tập tính kiếm ăn đặc biệt.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/12, Kim Ngưu đường tài lộc tốt nhưng vận đào hoa hư hao. Cự Giải cố gắng tiết kiệm chi tiêu.
Trong chuyến du lịch Trung Quốc mới đây, Jessie Vard khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện chiến dịch đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt trong việc sử dụng các hệ thống mặt đất không người lái trên chiến trường.
Một chiếc bình gốm Ai Cập tinh xảo bất ngờ được khai quật tại Pompeii, thành phố La Mã cổ đại, khiến giới khảo cổ ngạc nhiên về giao thương cổ xưa.
Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất sơn màu Bianco Speciale và chỉ 8 xe trong số 36 chiếc được sản xuất có tay lái nghịch giúp xe có giá tới 100 triệu USD.
Yolina Lindquist gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Mới đây, người đẹp Mỹ giành vương miện Miss Cosmo 2025.
Hơn 150 công ty robot hình người ra đời tại Trung Quốc, nhưng thiếu ứng dụng thực tế đang làm dấy lên lo ngại bong bóng giống xe điện.
Trước khi trở thanh BTV nổi tiếng VTV, Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp, thành viên vũ đoàn GlamourX, dancer của nhóm nhảy LYNT.
Ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, bên trong chất đầy rác nhưng lại được rao bán với mức giá cao ngất ngưởng.
Khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn vào đầu năm nay, Paing Takhon đang có cuộc sống tân hôn ngọt ngào bên bà xã hơn 1 tuổi.
3 con giáp này được Thần tài chọn lựa trong năm Bính Ngọ 2026 sẽ đón nhận nhiều may mắn, thành công và tài lộc vượt mong đợi.
Các nhà khảo cổ học Nga khai quật được một mảnh mặt nạ thần Satyr Hy Lạp có niên đại 2.200 năm tuổi, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị.
Hàng chục hiện vật có niên đại 6.000 năm đã được phát hiện bên dưới Cung điện Westminster ở London, cung cấp thêm hiểu biết mới cho các chuyên gia.