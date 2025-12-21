Hà Nội

DeepMind mở phòng thí nghiệm AI-robot nghiên cứu vật liệu

Số hóa

DeepMind mở phòng thí nghiệm AI-robot nghiên cứu vật liệu

Google DeepMind công bố phòng thí nghiệm tự động tại Anh, nơi AI cộng tác với robot để nghiên cứu siêu dẫn, bán dẫn và vật liệu công nghệ tương lai.

Google DeepMind vừa công bố kế hoạch mở phòng thí nghiệm nghiên cứu tự động đầu tiên của hãng tại Vương quốc Anh. (Ảnh: FT)
Phòng thí nghiệm này sẽ kết hợp AI và robot để tự động hóa toàn bộ quy trình thí nghiệm khoa học.
Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào các vật liệu then chốt như siêu dẫn và bán dẫn thế hệ mới.
Theo DeepMind, vật liệu siêu dẫn có thể tạo đột phá cho chẩn đoán hình ảnh y tế, trong khi bán dẫn quyết định tương lai ngành điện tử.
Giới khoa học Anh sẽ được ưu tiên tiếp cận các công cụ AI tiên tiến hàng đầu do DeepMind phát triển.
Chính phủ Anh đánh giá DeepMind là hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác công nghệ xuyên Đại Tây Dương.
Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall cho rằng dự án có thể mở ra năng lượng sạch và dịch vụ công thông minh hơn. (Ảnh: UK Government)
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD vào hạ tầng AI tại Anh.
