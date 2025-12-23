Hà Nội

Gia đình lắp camera trong nhà coi chừng bị hack, lộ hình riêng tư

Số hóa

Gia đình lắp camera trong nhà coi chừng bị hack, lộ hình riêng tư

Công an Cà Mau cảnh báo nhiều camera gia đình bị tin tặc xâm nhập, trích xuất hình ảnh riêng tư để phát tán, tống tiền, gây nguy cơ mất an ninh.

Thiên Trang (TH)
Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng video, hình ảnh riêng tư từ camera gia đình bị phát tán và rao bán trên mạng xã hội.
Nhiều nội dung ghi lại sinh hoạt đời thường, thậm chí là hình ảnh nhạy cảm, gây xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người dân.
Không chỉ dừng ở việc xâm nhập trái phép, các đối tượng còn lợi dụng dữ liệu đánh cắp để tống tiền, bôi nhọ danh dự hoặc phát tán nội dung vi phạm pháp luật.
Nguyên nhân phổ biến được xác định là người dùng giữ mật khẩu mặc định hoặc đặt mật khẩu quá đơn giản cho hệ thống camera.
Bên cạnh đó, việc lắp camera tại phòng ngủ hay khu vực riêng tư khiến rủi ro tăng cao nếu thiết bị bị chiếm quyền kiểm soát.
Trước thực trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thay đổi mật khẩu mặc định và sử dụng mật khẩu mạnh, khó đoán.
Người dùng cũng nên cập nhật firmware định kỳ, kích hoạt xác thực hai lớp và hạn chế lắp camera ở không gian nhạy cảm.
Những biện pháp đơn giản này sẽ giúp giảm nguy cơ bị tấn công, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự an toàn cho mỗi gia đình.
