Số hóa

Hot girl Liên Quân Thái Lan bật khóc giữa bê bối gian lận SEA Games

Vụ gian lận của tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tại SEA Games 33 khiến nhiều tuyển thủ, đặc biệt là đội trưởng Givemeakiss, rơi nước mắt.

Thiên Trang (TH)
Bê bối gian lận của Warasin Naraphat, nữ AD tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan, đã trở thành tâm điểm tranh cãi lớn tại SEA Games 33.
Đáng chú ý, sai phạm bị phát hiện trong trận đấu với tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam, khiến dư luận đặt nghi vấn về trách nhiệm của các đồng đội.
Trên sóng livestream, nhiều tuyển thủ Thái Lan đã không kìm được nước mắt khi lên tiếng giải thích và chuẩn bị rời giải đấu.
Trong đó, Givemeakiss (Gmak), tuyển thủ đường giữa kiêm đội trưởng, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi bị nghi có liên quan gián tiếp đến vụ việc.
Theo một số nguồn tin, Gmak và đồng đội từng nảy sinh nghi ngờ về hành vi của Warasin nhưng không lên tiếng vì thiếu bằng chứng và lo ngại mâu thuẫn nội bộ.
Khoảnh khắc Gmak “vùng vằng” sau ván đầu gặp Việt Nam càng khiến cộng đồng chú ý và đào sâu câu chuyện hậu trường.
Không chỉ là tuyển thủ, Gmak còn được biết đến như một hot girl Liên Quân với ngoại hình nổi bật và mối quan hệ từng gây chú ý với Nailiu.
SEA Games 33 khép lại trong nước mắt, để lại vết nhơ lớn cho Liên Quân Mobile Thái Lan và dấu hỏi về tương lai của những tuyển thủ liên quan.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#Liên Quân #SEA Games #Givemeakiss #gian lận #Thái Lan #bê bối

