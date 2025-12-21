Elon Musk lập kỷ lục, tài sản vượt mốc 600 tỷ USD

Hà Nội

Nhờ SpaceX tăng vọt định giá, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản hơn 600 tỷ USD theo Bloomberg.

Thiên Trang (TH)
Tỷ phú Elon Musk vừa thiết lập cột mốc chưa từng có khi giá trị tài sản cá nhân lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD.
Theo Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản của người giàu nhất thế giới hiện đạt gần 638 tỷ USD.
Động lực chính đến từ SpaceX, công ty do ông sáng lập và điều hành, khi được định giá khoảng 800 tỷ USD trong một đợt bán cổ phần nội bộ.
Với 42% cổ phần SpaceX trong tay, giá trị phần sở hữu của Elon Musk tại công ty vũ trụ này ước tính lên tới 317 tỷ USD sau chiết khấu thanh khoản.
Đây là lần đầu tiên một cá nhân trong bảng xếp hạng Bloomberg có tài sản vượt mốc 600 tỷ USD.
Ít ai ngờ rằng vào năm 2013, khi lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú, tài sản của Musk chỉ ở mức 4,8 tỷ USD.
Giá trị tài sản của ông còn có thể tăng mạnh nếu SpaceX IPO trong thời gian tới với mục tiêu định giá 1.500 tỷ USD.
Nếu kịch bản này thành hiện thực, Elon Musk sẽ tiến rất gần đến danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
