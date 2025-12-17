Hà Nội

Gợi ý 6 món tráng miệng Việt đáng thử khi du lịch trong nước

Không chỉ phở hay bánh mì, tráng miệng Việt cũng được Michelin đánh giá cao, với 6 món ngọt phản ánh bản sắc vùng miền và sự giao thoa văn hóa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong danh sách gợi ý của Michelin, chè được xem là đại diện tiêu biểu cho sự sáng tạo của người Việt. Mỗi vùng miền lại có những biến tấu riêng, dựa trên nguyên liệu bản địa và thói quen ẩm thực theo mùa. Bên cạnh các loại chè quen thuộc từ đậu, ngũ cốc hay trái cây, nhiều món mang dấu ấn rất riêng như chè sắn nóng của miền Bắc hay chè heo quay ở Huế. Ảnh guide.michelin
Đặc biệt, chè bưởi được đánh giá cao nhờ cách tận dụng phần cùi trắng của vỏ quả – nguyên liệu vốn dễ bị bỏ đi. Sau khi khử đắng, cùi bưởi được cắt miếng, áo bột để giữ độ giòn dai rồi nấu cùng đậu xanh và nước cốt dừa, tạo nên món tráng miệng có vị ngọt thanh, béo nhẹ và cảm giác mát lành. Ảnh guide.michelin
Cũng mang tinh thần dân dã nhưng kem chuối lại gợi nhớ rõ nét ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt. Không cần công thức cầu kỳ, món kem được làm từ chuối chín, nước cốt dừa, dừa nạo và đậu phộng rang, sau đó cấp đông tự nhiên. Ảnh guide.michelin
Theo Michelin, chính sự mộc mạc ấy tạo nên sức hấp dẫn khó thay thế. Khi thưởng thức, vị ngọt tự nhiên của chuối hòa quyện với độ béo của dừa và vị bùi của đậu phộng, mang đến cảm giác giản dị nhưng trọn vẹn, rất đặc trưng của ẩm thực đường phố miền nhiệt đới. Ảnh TapchidulichHCM
Bánh bò nướng là một ví dụ khác cho thấy cách ẩm thực Việt tiếp nhận và biến đổi ảnh hưởng bên ngoài. Có nguồn gốc từ Trung Quốc, món bánh này được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt, đặc biệt phổ biến ở miền Nam. Kết cấu xốp mềm với các “rễ tre” đặc trưng, cùng hương thơm của nước cốt dừa và vị ngọt vừa phải khiến bánh bò nướng trở thành món tráng miệng quen thuộc. Ảnh guide.michelin
Michelin nhận định, nếu được kết hợp khéo léo với các yếu tố hiện đại như kem hay cà phê, bánh bò nướng hoàn toàn có thể chinh phục thực khách quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Ảnh Internet
Dấu ấn ẩm thực Pháp cũng hiện diện rõ nét trong món bánh flan cà phê. Lấy cảm hứng từ crème caramel, bánh flan Việt được hấp chín thay vì nướng, giúp kết cấu mềm mịn và dễ ăn hơn. Ảnh guide.michelin
Điểm khác biệt nằm ở cách thưởng thức: flan thường được rưới thêm cà phê đen. Vị đắng nhẹ của cà phê giúp cân bằng độ ngọt và béo của trứng sữa, tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách. Ảnh Internet
Danh sách của Michelin còn nhắc đến chè khúc bạch – món tráng miệng hiện đại được cho là bắt nguồn từ cộng đồng người Hoa tại TP HCM. Phần thạch làm từ sữa tươi có độ mềm, dai nhẹ, thoang thoảng hương phô mai, ăn kèm nước đường phèn nấu với nhãn hoặc vải. Khi dùng lạnh, chè khúc bạch mang lại cảm giác mát dịu, cân bằng giữa vị ngọt, béo và hương trái cây, rất được ưa chuộng trong những ngày nắng nóng. Ảnh guide.michelin
Khép lại danh sách là chuối nếp nướng, món ăn đường phố quen thuộc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong chế biến. Chuối chín được bọc trong lớp nếp dẻo, nướng trên than hồng đến khi lớp ngoài vàng giòn, dậy mùi thơm. Khi ăn, chuối được cắt miếng, chan sữa dừa ấm và rắc thêm đậu phộng rang giã nhỏ. Sự hòa quyện giữa vị ngọt tự nhiên của chuối, độ béo của sữa dừa và độ dẻo dai của nếp tạo nên trải nghiệm ẩm thực mộc mạc nhưng giàu cảm xúc. Ảnh guide.michelin
