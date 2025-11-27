Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đặc sản An Giang nghe tưởng viết sai nhưng hương vị lại khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Đặc sản An Giang nghe tưởng viết sai nhưng hương vị lại khiến du khách mê mẩn

Giữa vùng Tri Tôn, món bò xào kiến vàng lá chha ca dao gây tò mò vì tên gọi lạ, mang hương vị chua thanh và mùi lá rừng độc đáo khiến du khách muốn thử ngay.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tại An Giang, nơi những dãy đồi Tà Pạ, Phụng Hoàng soi bóng xuống cánh đồng xanh, ẩm thực địa phương luôn gắn với đời sống của cộng đồng Khmer bản địa. Một trong những món đặc sắc nhất phải kể đến bò xào kiến vàng lá chha ca dao – cái tên khiến thực khách tưởng nhân viên… đánh nhầm chữ. Ảnh Dương Việt Anh
Tại An Giang, nơi những dãy đồi Tà Pạ, Phụng Hoàng soi bóng xuống cánh đồng xanh, ẩm thực địa phương luôn gắn với đời sống của cộng đồng Khmer bản địa. Một trong những món đặc sắc nhất phải kể đến bò xào kiến vàng lá chha ca dao – cái tên khiến thực khách tưởng nhân viên… đánh nhầm chữ. Ảnh Dương Việt Anh
“Chha ca dao” thực chất là tên loại lá gia vị xuất phát từ tiếng Khmer. Lá có mùi thơm mạnh, phảng phất như sự hòa quyện giữa sả, húng quế và chút hương rừng đặc trưng. Người dân thường trồng quanh vườn, hái dùng trong các món xào hoặc món nướng để tăng hương vị. Ảnh Dương Việt Anh
“Chha ca dao” thực chất là tên loại lá gia vị xuất phát từ tiếng Khmer. Lá có mùi thơm mạnh, phảng phất như sự hòa quyện giữa sả, húng quế và chút hương rừng đặc trưng. Người dân thường trồng quanh vườn, hái dùng trong các món xào hoặc món nướng để tăng hương vị. Ảnh Dương Việt Anh
Bên cạnh đó, kiến vàng – linh hồn của món ăn – được người dân vào rừng săn tìm. Không chỉ là nguyên liệu đặc trưng của Tri Tôn, kiến vàng còn mang lại vị chua thanh tự nhiên mà không loại gia vị nào thay thế được. Ảnh Dương Việt Anh
Bên cạnh đó, kiến vàng – linh hồn của món ăn – được người dân vào rừng săn tìm. Không chỉ là nguyên liệu đặc trưng của Tri Tôn, kiến vàng còn mang lại vị chua thanh tự nhiên mà không loại gia vị nào thay thế được. Ảnh Dương Việt Anh
Vào mùa nhiều tổ, thương lái thu mua và đóng gói hút chân không để cung cấp cho các quán ăn. Giá kiến vàng hiện dao động khoảng 350.000–450.000 đồng/kg tùy thời điểm. Ảnh Dương Việt Anh
Vào mùa nhiều tổ, thương lái thu mua và đóng gói hút chân không để cung cấp cho các quán ăn. Giá kiến vàng hiện dao động khoảng 350.000–450.000 đồng/kg tùy thời điểm. Ảnh Dương Việt Anh
Với món đặc sản này, đầu bếp chọn những phần thịt bò mềm như thăn hoặc bắp hoa, thái lát mỏng để giữ được độ ngọt. Trứng và ổ kiến vàng được rửa sạch, để ráo nhằm giữ trọn vị chua nhẹ. Ảnh Internet
Với món đặc sản này, đầu bếp chọn những phần thịt bò mềm như thăn hoặc bắp hoa, thái lát mỏng để giữ được độ ngọt. Trứng và ổ kiến vàng được rửa sạch, để ráo nhằm giữ trọn vị chua nhẹ. Ảnh Internet
Khi xào, tỏi được phi thơm trong chảo lớn, tiếp theo là thịt bò đảo nhanh tay cho săn lại. Kiến vàng và trứng kiến được cho vào cuối cùng để không bị nát, rồi mới tới lá chha ca dao – nguyên liệu quyết định hương thơm của món ăn. Mọi công đoạn đều phải nhanh, mạnh tay trên lửa lớn để nguyên liệu quyện đều nhưng vẫn giữ màu sắc đẹp mắt. Ảnh Internet
Khi xào, tỏi được phi thơm trong chảo lớn, tiếp theo là thịt bò đảo nhanh tay cho săn lại. Kiến vàng và trứng kiến được cho vào cuối cùng để không bị nát, rồi mới tới lá chha ca dao – nguyên liệu quyết định hương thơm của món ăn. Mọi công đoạn đều phải nhanh, mạnh tay trên lửa lớn để nguyên liệu quyện đều nhưng vẫn giữ màu sắc đẹp mắt. Ảnh Internet
Thành phẩm là đĩa bò xào kiến vàng lá chha ca dao có màu nâu ánh vàng, dậy mùi thơm dịu đặc trưng. Vị bò mềm ngọt kết hợp vị chua thanh của kiến vàng tạo thành nét chấm phá rất riêng. Lá chha ca dao mang lại dư vị mát, thoang thoảng mùi rừng khiến món ăn trở nên cân bằng và dễ ăn hơn. Ảnh Dương Việt Anh
Thành phẩm là đĩa bò xào kiến vàng lá chha ca dao có màu nâu ánh vàng, dậy mùi thơm dịu đặc trưng. Vị bò mềm ngọt kết hợp vị chua thanh của kiến vàng tạo thành nét chấm phá rất riêng. Lá chha ca dao mang lại dư vị mát, thoang thoảng mùi rừng khiến món ăn trở nên cân bằng và dễ ăn hơn. Ảnh Dương Việt Anh
Món ăn thường được dùng ngay khi nóng, ăn kèm bánh tráng nướng hoặc cơm trắng. Không ít du khách thú nhận, bước đầu hơi e dè, nhưng chỉ cần thử một miếng là muốn gọi thêm. Ảnh Internet
Món ăn thường được dùng ngay khi nóng, ăn kèm bánh tráng nướng hoặc cơm trắng. Không ít du khách thú nhận, bước đầu hơi e dè, nhưng chỉ cần thử một miếng là muốn gọi thêm. Ảnh Internet
Với người dân Khmer Tri Tôn, món bò xào kiến vàng không chỉ phản ánh trí sáng tạo trong việc tận dụng nguyên liệu sẵn có mà còn là cách lưu giữ những nét văn hóa ẩm thực truyền đời. Từ những thứ tưởng chừng nhỏ bé như tổ kiến, bụi lá sau vườn, người dân đã tạo nên món đặc sản làm nên thương hiệu cho vùng đất cuối trời Tây Nam Bộ. Ảnh Dương Việt Anh
Với người dân Khmer Tri Tôn, món bò xào kiến vàng không chỉ phản ánh trí sáng tạo trong việc tận dụng nguyên liệu sẵn có mà còn là cách lưu giữ những nét văn hóa ẩm thực truyền đời. Từ những thứ tưởng chừng nhỏ bé như tổ kiến, bụi lá sau vườn, người dân đã tạo nên món đặc sản làm nên thương hiệu cho vùng đất cuối trời Tây Nam Bộ. Ảnh Dương Việt Anh
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực đặc sản An Giang #Món bò xào kiến vàng lá chha ca dao #Văn hóa ẩm thực Khmer Tri Tôn #Nguyên liệu tự nhiên địa phương #Hương vị chua thanh độc đáo #Phương pháp chế biến truyền thống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT