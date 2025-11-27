Đặc sản An Giang nghe tưởng viết sai nhưng hương vị lại khiến du khách mê mẩn

Giữa vùng Tri Tôn, món bò xào kiến vàng lá chha ca dao gây tò mò vì tên gọi lạ, mang hương vị chua thanh và mùi lá rừng độc đáo khiến du khách muốn thử ngay.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Từng được biết đến với danh xưng 'hot girl trà sữa' cùng phong cách trong sáng, ngọt ngào, Jun Vũ mới đây xuất hiện với hình ảnh đầy gợi cảm, quyến rũ.
Quân Nga chiếm được Zvanovka, phía nam Seversk, đã cắt đứt nguồn cung cấp cho lực lượng đồn trú của quân Ukraine và bắt đầu tiến vào thành phố.
Từ giờ đến cuối năm, ba con giáp này đón vận đỏ rực rỡ, tài chính bùng nổ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp và có khả năng đạt bước ngoặt sự nghiệp.
Một ngôi đền, một chiếc thuyền và nhiều phát hiện khảo cổ khác đã được tìm thấy trong thành phố chìm Heracleion ở Ai Cập.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng chục hiện vật khoảng 6.000 tuổi bên dưới cung điện Westminster ở London, Anh. Trong đó có một số công cụ bằng đá thời tiền sử.
Các nhà khoa học ghi nhận loạt động vật quý hiếm trong rừng Pù Luông. Trong số này có những loài lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Hóa.
Du khách Việt cần lưu ý tuyệt đối không mang thịt lợn, thuốc lá điện tử và trái cây tươi khi sang Thái Lan để tránh vi phạm pháp luật và bị phạt nặng.
Apple chính thức vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhờ iPhone 17.
Kia EV5 Weekender Concept mới ra mắt tại triển lãm Ôtô Quảng Châu 2025 là chiếc SUV điện mang phong cách off-road, khoảng sáng gầm lớn cùng lốp địa hình.
Mẫu điện thoại giá rẻ đến từ một thương hiệu hết sức quen thuộc vừa trở lại với người Việt - Motorola.
Toyota Aygo X Hybrid 2026 sẽ chính thức mở vào ngày 1/12/2025 tới đây tại Vương quốc Anh và việc giao xe cho khách hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm sau.
Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Kiều Duy nỗ lực gây ấn tượng ở Miss International 2025. Tuy nhiên, trong các bảng dự đoán của Missosology về cuộc thi, cô thường xuyên vắng mặt.
Honda Nhật Bản vừa giới thiệu Honda Dio 110 Lite 2025 với động cơ tinh chỉnh. Qua đó, cũng hé lộ tiềm năng về mẫu xe ga Vision 110 hay Vision 50 tại Việt Nam.
Ở lần mang bầu thứ 3, Nhã Phương không chỉ giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng cân đối mà còn có phong thái rạng rỡ khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Hình ảnh một cô gái trẻ đang đứng làm bánh mì cho khách với trang phục kiệm vải đã nhanh chóng lan truyền và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Mạng xã hội gần đây đã 'bùng nổ' với đoạn video nhảy múa cực kỳ quyến rũ của một cô gái trẻ người Hàn Quốc trong trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Spider-Man.
Hot girl Nguyễn Phương Trinh, hay còn được biết đến với biệt danh MeoMeo, vừa "đốt mắt" cộng đồng mạng bằng một bộ ảnh mới đầy mê hoặc.
Elon Musk bất ngờ nhắc đến LMHT và gợi ý trận đấu giữa AI Grok 5 với đội tuyển T1.
Mùa đông tới, nhiều du khách Việt tìm kiếm trải nghiệm ngắm tuyết trắng, hòa mình vào không khí se lạnh và những lễ hội độc đáo.