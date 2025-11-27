Hà Nội

Món gà đặc sản An Giang lạ tên, da giòn thịt mọng, ăn bằng tay mới đúng vị

Đến An Giang, đừng bỏ lỡ gà đốt lá chúc với lớp da vàng giòn, thịt mềm mọng, thơm hương lá chúc và thưởng thức bằng tay mới đúng chuẩn đặc sản.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa vùng đất An Giang giàu văn hóa Khmer, món gà đốt lá chúc từ lâu đã trở thành đặc sản khiến du khách tò mò bởi cái tên dễ bị nhầm là viết sai chính tả. Không chỉ lạ ở tên gọi, món ăn còn hấp dẫn bởi hương vị độc đáo, cách chế biến kỳ công và phong cách thưởng thức dân dã. Ảnh TuyHoaFood
Để cho ra một nồi gà đốt ngon, người dân thường chọn gà đồi nặng khoảng 1,3 – 1,8 kg. Gà được nuôi thả tự nhiên nên thịt săn, chắc và ngọt. Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở chỗ gà không được làm sẵn. Chỉ khi có khách gọi, bếp mới bắt đầu làm thịt, sơ chế và tẩm ướp để đảm bảo độ tươi. Ảnh BHX
Ngoài các gia vị quen thuộc như sả, tỏi, ớt, muối, đường, món ăn còn sử dụng lá chúc – loại lá đặc trưng lâu đời của người Khmer, tạo nên mùi thơm thanh, hơi the và rất đặc trưng. Lá chúc không chỉ được dùng làm nước chấm, nấu lẩu mà còn là linh hồn của món gà đốt, giúp hương vị trở nên tròn trịa và khó lẫn. Ảnh BHX
Sau khi ướp khoảng 15 – 20 phút, gà được đưa vào đốt. Dù hiện nay nhiều nơi dùng lò điện hoặc nồi nhôm, phương pháp đốt bằng nồi đất vẫn được ưa chuộng nhất vì giữ được hương vị nguyên bản. Ở đáy nồi, người ta lót một lớp lá chúc, sả và muối thật dày. Khi đặt gà lên, lớp lá này vừa tạo hương thơm vừa ngăn gà tiếp xúc trực tiếp với lửa. Ảnh Lâm Điền
Khi dọn lên bàn, gà đốt lá chúc gây ấn tượng mạnh với lớp da vàng như mật ong, hơi giòn, trong khi thịt bên trong mềm, mọng và tỏa mùi thơm dìu dịu của lá chúc. Ảnh @candykun107
Món ăn ngon nhất khi dùng nóng, kèm rau sống, dưa leo và các loại nước chấm như muối tiêu chanh, nước mắm cay hoặc nước chấm lá chúc – thứ gia vị đặc trưng khiến nhiều thực khách thích thú vì vị thơm khó tả.
Một điểm thú vị là món này ngon nhất khi ăn bằng tay. Người dân địa phương cho rằng dùng tay xé gà mới cảm nhận được độ nóng, độ mềm và giữ trọn mùi thơm của lá chúc. Một số quán có chuẩn bị kéo để du khách dễ dàng chia thịt mà không cần chặt. Ảnh Lang Thang An Giang
Do gà đốt thường chỉ đủ cho hai người, thực khách có thể gọi thêm cơm trắng hoặc cơm chiên nếu muốn no hơn. Giá một phần ăn khoảng 300.000 – 350.000 đồng/2 người, gồm gỏi rau và nước uống, phù hợp cho các nhóm gia đình hoặc du khách muốn trải nghiệm ẩm thực đặc trưng miền Tây Nam Bộ. Ảnh MIA
#Ẩm thực đặc sản An Giang #Gà đốt lá chúc truyền thống #Hương vị độc đáo vùng Khmer #Phương pháp chế biến truyền thống #Thưởng thức bằng tay và trải nghiệm ẩm thực #Sử dụng lá chúc trong nấu ăn

