Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị gần 13 tỷ đồng tại Hóc Môn: Cuộc đua của 2 nhà thầu

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Hóc Môn đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" có giá gần 13 tỷ đồng, với 2 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Công ty Thành Phát đã có giá dự thầu thấp hơn so với giá gói thầu khoảng 612 triệu đồng

Hải Đăng

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Hóc Môn (Bên mời thầu) đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500469505), thuộc dự án Xây dựng trường Trung học cơ sở Thới Tam Thôn 1.

Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 12.984.052.160 đồng, theo Quyết định số 156/QĐ-BQLKVHM ngày 17 tháng 10 năm 2025 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Biên bản mở thầu ngày 12 tháng 11 năm 2025 ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu.

5-8145.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Giá dự thầu chênh lệch "mong manh"

Theo biên bản mở thầu, hai doanh nghiệp nộp HSDT gồm:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN (MST: 0316728483), có giá dự thầu là 12.657.154.000 đồng.
  2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị trường học Thành Phát (MST: 0303265887), có giá dự thầu là 12.371.080.300 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá.

Phân tích dữ liệu giá cho thấy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị trường học Thành Phát hiện là nhà thầu có giá chào thấp hơn, với mức chênh lệch so với đối thủ là 286,073,700 đồng.

Năng lực nhà thầu: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Để có cái nhìn đa chiều, việc phân tích lịch sử tham gia đấu thầu của hai doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN (MST: 0316728483) có địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 215 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là hàng hóa.

Theo dữ liệu thống kê, tính đến tháng 11 năm 2025, Công ty BSN đã tham gia 219 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 144 gói, 22 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này là hơn 1.181 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty BSN đã tham gia 16 gói thầu, trong đó trúng 4 gói, trượt 10 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 đạt hơn 98,7 tỷ đồng.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lịch sử ghi nhận Công ty BSN đã tham gia 69 gói thầu, nhưng chỉ trúng 9 gói và trượt 47 gói. Dữ liệu này phản ánh mức độ cạnh tranh gay gắt mà doanh nghiệp phải đối mặt tại thị trường này.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị trường học Thành Phát (MST: 0303265887), có địa chỉ trụ sở tại số 81/1A Đường XTT 4-3, Ấp 4, Xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thiết bị giáo dục.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Thành Phát có lịch sử tham gia đấu thầu "dày dặn" hơn đối thủ. Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 337 gói thầu, trong đó trúng 109 gói, trượt 201 gói, 26 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của công ty này là hơn 1.348 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Công ty Thành Phát đã tham gia 20 gói thầu, trúng 5 gói, trượt 13 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 là gần 102 tỷ đồng.

Xét riêng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thành Phát đã tham gia 137 gói thầu, trúng 32 gói và trượt 95 gói.

Nếu chỉ xét về các con số thống kê, cả hai nhà thầu đều có năng lực và kinh nghiệm đáng kể. Công ty Thành Phát có vẻ "quen mặt" hơn tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi xét về số lượng gói thầu đã tham gia và tỷ lệ trúng thầu (khoảng 23,3% tại TP.HCM), so với Công ty BSN (khoảng 13% tại TP.HCM). Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu chung trong năm 2025 của cả hai doanh nghiệp là tương đương nhau (cùng ở mức 25%).

Lịch sử đấu thầu là một kênh tham khảo, nhưng liệu việc "quen mặt" với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tại địa phương có phải là một yếu tố mang lại lợi thế trong quá trình đánh giá hồ sơ hay không, đó là câu hỏi cần được làm rõ bởi tính khách quan của bên mời thầu.

Đảm bảo minh bạch, hiệu quả: Góc nhìn từ chuyên gia

Hệ thống pháp luật về đấu thầu đã liên tục được cập nhật, với việc ban hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng với các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Các văn bản này đều nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn là tạo lập môi trường cạnh tranh thực sự. Giá thấp nhất không phải là mục tiêu duy nhất, mà là 'giá đánh giá' thấp nhất, bao gồm cả yếu tố kỹ thuật và năng lực. Quá trình xét thầu phải đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, chứ không chỉ là tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ ban đầu."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu sửa đổi, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã siết chặt hơn về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Mọi thông tin, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu điện tử đến biên bản mở thầu và kết quả lựa chọn, đều phải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư và tổ chuyên gia phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính khách quan, trung thực trong quá trình đánh giá. Dư luận có quyền giám sát và đặt câu hỏi về việc liệu quá trình đánh giá có đảm bảo công bằng, loại bỏ các yếu tố chủ quan hay không."

#đấu thầu #Hóc Môn #năng lực nhà thầu #giá dự thầu #cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Thành Phát trúng gói thầu 5,6 tỷ đồng tại Hóc Môn không có đối thủ cạnh tranh [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị trường học tại Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Hóc Môn chỉ ghi nhận duy nhất Công ty Thành Phát tham dự và trúng thầu, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục sử dụng vốn ngân sách tại TP HCM thời gian qua diễn ra sôi động. Tuy nhiên, dữ liệu đấu thầu cho thấy những dấu hiệu đáng chú ý về tính cạnh tranh tại một số gói thầu giá trị lớn, liên quan đến các nhà thầu quen thuộc.

Gói thầu thiết bị 5,6 tỷ và kịch bản không đối thủ

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Mai Xuân trúng thầu hơn 14,9 tỷ đồng tại BV Hóc Môn: Năng lực ra sao?

Vượt qua 2 đối thủ, Công ty Mai Xuân trúng gói thầu hơn 14,9 tỷ đồng tại BV Hóc Môn với tỷ lệ tiết kiệm 7,74%. Năng lực và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này có gì đáng chú ý?

Dư luận đang quan tâm đến kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân đã vượt qua hai đối thủ để trúng thầu với giá gần 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,74%.

Gói thầu thiết bị và hành trình về đích của Mai Xuân

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị BV Đa khoa Hóc Môn: Nhà thầu liên tục yêu cầu làm rõ HSMT

Gói thầu thiết bị hơn 16 tỷ tại dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM) đã nhận loạt yêu cầu làm rõ từ nhà thầu ngay khi mời thầu.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.894 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phố với quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường và quy mô lưu bệnh là 500 giường hiện đại, chất lượng cao. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hình thành các chuyên khoa sâu với các thiết bị y khoa đông bộ, hiện đại nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành. Đồng thời, dự án còn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật và trình độ chuyên môn tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến đầu thuộc khu vực huyện Hóc Môn và các vùng lân cận.

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy móc, trang thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung có giá dự toán 16,2 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM trực tiếp lựa chọn nhà thầu. Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 90 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới