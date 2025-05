Gói thầu thi công trường MG Lạc Tấn có về tay Cty Đức Khải?

Long An: Đơn vị nào thi công trường THCS Võ Văn Tần?

Ban QLDA huyện Đức Hòa đã phê duyệt cho liên danh Quảng Thuận Long An – Việt An – An Toàn trúng gói xây lắp hơn 50 tỷ đồng tại trường THCS Võ Văn Tần.