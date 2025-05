Long An: Đơn vị nào thi công trường THCS Võ Văn Tần?

Ban QLDA huyện Đức Hòa đã phê duyệt cho liên danh Quảng Thuận Long An – Việt An – An Toàn trúng gói xây lắp hơn 50 tỷ đồng tại trường THCS Võ Văn Tần.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án trường THCS Võ Văn Tần có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Dự án hoàn thành với mục tiêu khẳng định lòng yêu nước, tấm gương sáng của đồng chí Võ Văn Tần sẽ được tiếp nối qua các thế hệ học sinh. Việc đầu tư cho nguồn nhân lực là "chìa khoá" quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án góp phần giải quyết nhu cầu học tập cho người dân huyện Đức Hòa nói riêng và người dân của tỉnh Long An nói chung.

Dự án trường THCS Võ Văn Tần được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định 20571/QĐ-UBND ngày 10/12/2024; sử dụng ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa.

Tại Quyết định 55/QĐ-BQLDA ngày 15/04/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (Ban QLDA huyện Đức Hòa) đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trường THCS Võ Văn Tần.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 12 gói thầu liên kết trong đó gói thi công xây dựng có giá hơn 51,5 tỷ đồng được giao cho Công ty CP Xây dựng và Đào tạo Việt mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 450 ngày.

Ngày 24/04/2025, Ban QLDA huyện Đức Hòa đã phê duyệt E-HSMT của gói thầu tại Quyết định E2500152582_2504241953; hoàn thành mở thầu ngày 05/05/2025.

Nguồn: MSC

Ngày 17/05/2025, Ban QLDA huyện Đức Hòa đã phê duyệt Quyết định KQ2500152582_2505171819 liên danh Quảng Thuận Long An – Việt An – An Toàn (Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt An – Công ty TNHH An Toàn) trúng thầu với giá hơn 50,49 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày.

Trong số 3 thành viên liên danh, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An (có địa chỉ tại Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An) thường trúng thầu tại Ban QLDA huyện Đức Hòa.

Ngày 28/03/2025, Giám đốc Ban QLDA huyện Đức Hòa - ông Huỳnh Văn Hưng đã phê duyệt Quyết định KQ2500093452_2503281448 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An trúng thầu với giá hơn 19 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày. Nguồn: MSC

Trước đó, ngày 28/03/2025, Ban QLDA huyện Đức Hòa đã phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An trúng gói thầu thi công xây dựng hạng mục: San nền với giá hơn 19 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày.

Gói thầu trên thuộc dự án GPMB Trường THCS Võ Văn Tần với tổng mức đầu tư hơn 86,2 tỷ đồng sử dụng ngân sách huyện; UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định 3659/QĐ-UBND ngày 13/03/2025.

Gói thi công xây dựng thuộc dự án trường TH Đức Hòa Hạ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại HIT mời thầu; liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận – Long An – Công ty TNHH MTV Cơ điện và Phòng cháy chữa cháy HTG – Công ty TNHH Phú Hương trúng thầu với giá hơn 75 tỷ đồng thực hiện trong 450 ngày…