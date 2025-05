Long An: Thiên Lộc Kiến Tường thi công cống Rạch Gốc

Long An: Một ngày Hiệp Thắng L.A trúng 2 gói thầu xây lắp gần 10 tỷ Chỉ trong ngày 6/3/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) huyện Bến Lức, tỉnh Long An phê duyệt trúng liền 2 gói xây lắp.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Sửa chữa trụ sở làm việc, trường học (GĐ3) với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng do UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định 21184/QĐ-UBND ngày 10/12/2024.

Dự án với mục tiêu chỉnh trang, kiên cố hoá trường lớp luôn mới, đạt trường chuẩn Quốc gia; Tăng thêm cơ sở vật chất cho các trường; Tạo vẻ mỹ quan cho khuôn viên trường. Bên cạnh đó, tạo sự an toàn và phục vụ cho công tác giảng dạy và sinh hoạt của học sinh, giáo viên trường. Đồng thời, tạo vẻ mỹ quan cho khuôn viên Trụ sở, Trường học nói riêng, huyện Đức Hòa nói chung.

