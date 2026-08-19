Gói thầu sửa Quốc lộ 55 tại Lâm Đồng tiết kiệm hơn 1,74 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km143+900 - Km153+500 tuyến Quốc lộ 55 năm 2026. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy có 3 nhà thầu tham dự và giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt 1,743 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 9,63%.



Một phần Quyết định số 1149/QĐ-SXD. Nguồn: MSC.

Ba nhà thầu tham dự

Theo hồ sơ, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với mã số TBMT IB2600273822. Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 585/QĐ-SXD ngày 02/06/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 18.099.745.000 đồng.

Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú (MST: 3600962572); Liên danh ICONS 72 với mã số thuế các thành viên gồm 3502479529, 3502272933 và 3502437423; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (MST: 0309256215).

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 183/BCDT-TCG-TĐ, do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Xây dựng Thành Đồng lập ngày 15/7/2026, thể hiện cả 3 nhà thầu đều được đánh giá đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Ở bước đánh giá tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, Liên danh ICONS 72 chào giá 16.825.963.353 đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn chào giá 17.171.672.553 đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú đưa ra giá dự thầu ban đầu 18.092.707.387 đồng và kèm theo thư giảm giá 9,6%. Sau giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp còn 16.355.807.477 đồng, thấp nhất trong 3 hồ sơ dự thầu.

Việt Phú trúng thầu, tiết kiệm 9,63%

Ngày 20/7/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Minh Tiến ký Quyết định số 1149/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 16.355.807.477 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

So với giá gói thầu được phê duyệt là 18.099.745.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 1.743.937.523 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 9,63%.

Hai nhà thầu còn lại là Liên danh ICONS 72 và Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn có giá dự thầu lần lượt cao hơn giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú.

Theo hồ sơ, đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Xây dựng Thành Đồng. Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S.

Kết quả trên cho thấy gói thầu đã có sự tham gia của 3 nhà thầu và giá dự thầu có sự chênh lệch giữa các bên. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và phương pháp giá thấp nhất theo hồ sơ mời thầu.

Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trách nhiệm tiếp theo của các bên liên quan là tổ chức thực hiện hợp đồng theo đúng các nội dung đã được phê duyệt.

Với thời gian thực hiện 120 ngày, việc kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng và các yêu cầu về an toàn giao thông trong quá trình thi công có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả của dự án sửa chữa tuyến Quốc lộ 55.

Việc thực hiện đúng hợp đồng, nghiệm thu theo quy định và quản lý chặt chẽ nguồn vốn sẽ góp phần bảo đảm mục tiêu sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên đoạn tuyến từ Km143+900 đến Km153+500.

Các thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, giá dự toán, giá dự thầu, giá trúng thầu và thời gian thực hiện hợp đồng được ghi nhận từ hồ sơ đấu thầu và Quyết định số 1149/QĐ-SXD.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.