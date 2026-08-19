Gói thầu sửa Quốc lộ 55 tại Lâm Đồng tiết kiệm hơn 1,74 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km143+900 - Km153+500 tuyến Quốc lộ 55 năm 2026. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy có 3 nhà thầu tham dự và giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt 1,743 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 9,63%.
Ba nhà thầu tham dự
Theo hồ sơ, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với mã số TBMT IB2600273822. Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 585/QĐ-SXD ngày 02/06/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 18.099.745.000 đồng.
Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú (MST: 3600962572); Liên danh ICONS 72 với mã số thuế các thành viên gồm 3502479529, 3502272933 và 3502437423; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (MST: 0309256215).
Báo cáo đánh giá E-HSDT số 183/BCDT-TCG-TĐ, do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Xây dựng Thành Đồng lập ngày 15/7/2026, thể hiện cả 3 nhà thầu đều được đánh giá đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.
Ở bước đánh giá tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, Liên danh ICONS 72 chào giá 16.825.963.353 đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn chào giá 17.171.672.553 đồng.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú đưa ra giá dự thầu ban đầu 18.092.707.387 đồng và kèm theo thư giảm giá 9,6%. Sau giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp còn 16.355.807.477 đồng, thấp nhất trong 3 hồ sơ dự thầu.
Việt Phú trúng thầu, tiết kiệm 9,63%
Ngày 20/7/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Minh Tiến ký Quyết định số 1149/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 16.355.807.477 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.
So với giá gói thầu được phê duyệt là 18.099.745.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 1.743.937.523 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 9,63%.
Hai nhà thầu còn lại là Liên danh ICONS 72 và Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn có giá dự thầu lần lượt cao hơn giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Phú.
Theo hồ sơ, đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Xây dựng Thành Đồng. Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S.
Kết quả trên cho thấy gói thầu đã có sự tham gia của 3 nhà thầu và giá dự thầu có sự chênh lệch giữa các bên. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và phương pháp giá thấp nhất theo hồ sơ mời thầu.
Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trách nhiệm tiếp theo của các bên liên quan là tổ chức thực hiện hợp đồng theo đúng các nội dung đã được phê duyệt.
Với thời gian thực hiện 120 ngày, việc kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng và các yêu cầu về an toàn giao thông trong quá trình thi công có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả của dự án sửa chữa tuyến Quốc lộ 55.
Việc thực hiện đúng hợp đồng, nghiệm thu theo quy định và quản lý chặt chẽ nguồn vốn sẽ góp phần bảo đảm mục tiêu sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên đoạn tuyến từ Km143+900 đến Km153+500.
Các thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, giá dự toán, giá dự thầu, giá trúng thầu và thời gian thực hiện hợp đồng được ghi nhận từ hồ sơ đấu thầu và Quyết định số 1149/QĐ-SXD.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
|Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.
Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
|NHÓM 2: CÔNG KHAI THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ (THÔNG TƯ 79/2025)
|Theo Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu là bắt buộc và phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn). Các thông tin phải công khai bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông báo mời thầu; Hồ sơ mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Kết quả thực hiện hợp đồng; Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
Thời hạn đăng tải thông tin là một yếu tố then chốt để đảm bảo tính kịp thời. Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt. Thông báo mời thầu phải được đăng tải theo tiến độ tổ chức đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt. Việc chậm trễ hoặc không đăng tải thông tin bị coi là hành vi cản trở hoạt động đấu thầu và sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ các "Webform" mẫu để chủ đầu tư nhập liệu. Trong năm 2026, hệ thống đã tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện các điểm bất thường về giá hoặc các nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng thầu tại một địa phương. Điều này giúp cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí có dữ liệu chính xác để giám sát, đảm bảo mọi đồng vốn ngân sách đều được sử dụng minh bạch và hiệu quả.
|Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nhà thầu là tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau để được coi là có tư cách hợp lệ: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; Không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả. Đặc biệt, nhà thầu phải đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Sự thay đổi quan trọng trong giai đoạn 2025-2026 là việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhà thầu không còn phải nộp bản sao giấy phép kinh doanh giấy mà mọi thông tin về vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở (cập nhật theo đơn vị hành chính mới tại 34 tỉnh/thành) đều được trích xuất trực tiếp.
Nhà thầu cũng phải đảm bảo không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng. Đối với đấu thầu qua mạng (e-GP), nhà thầu phải có chứng thư số hợp lệ để thực hiện ký số trên hồ sơ dự thầu. Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào về tư cách hợp lệ tại Điều 5, hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại ở bước đánh giá đầu tiên mà không xét đến các yếu tố kỹ thuật hay giá cả.