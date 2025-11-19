Gói thầu sửa chữa BV Y học cổ truyền Bình Định: Nhà thầu giá cao thứ 3 trúng

Gói thầu 13,3 tỷ đồng do Sở Y tế Gia Lai làm chủ đầu tư, hai nhà thầu chào giá thấp hơn 1,6 tỷ đồng đều bị loại, nhà thầu có giá cao thứ 3 được phê duyệt trúng thầu.

Ngày 31/10/2025, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đã ký Quyết định số 3791/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: “Toàn bộ khối lượng công trình: Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định” (mã TBMT: IB2500432436).

Quyết định số 3791/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: “Toàn bộ khối lượng công trình: Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định”. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn chi sự nghiệp y tế. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tân Hoàng An (Mã số doanh nghiệp 4100640113, địa chỉ tại Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Giá trúng thầu là 12.870.040.688 đồng, thời gian thực hiện 200 ngày.

Hai nhà thầu giá thấp hơn bị loại vì lý do kỹ thuật

Theo các tài liệu thu thập được, gói thầu này được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 13.379.280.000 đồng (theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-TT).

Tại thời điểm đóng/mở thầu vào 09:00 ngày 13/10/2025, biên bản mở thầu ghi nhận có 5 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm:

Liên danh BY - ABN Liên danh đấu thầu Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tân Hoàng An Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Toàn Thành Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Huy

Về giá dự thầu (sau giảm giá nếu có), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tân Hoàng An (nhà thầu trúng thầu) có giá dự thầu là 12.870.040.688 đồng.

Đáng chú ý, hai nhà thầu khác đã chào mức giá cạnh tranh hơn đáng kể. Cụ thể, Liên danh BY - ABN có giá dự thầu sau giảm giá là 11.254.185.764 đồng (thấp hơn giá trúng thầu khoảng 1,62 tỷ đồng). Liên danh đấu thầu Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định có giá dự thầu 11.739.579.066 đồng (thấp hơn giá trúng thầu khoảng 1,14 tỷ đồng).

Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Toàn Thành và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Huy chào giá lần lượt là 13.375.286.000 đồng và 13.378.106.000 đồng (cao hơn giá trúng thầu).

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-TT ngày 27/10/2025 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thiên Tường lập, đã đề nghị xếp hạng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tân Hoàng An ở vị trí thứ nhất.

Theo thông tin công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu, 4 nhà thầu cùng tham dự (bao gồm cả hai nhà thầu chào giá thấp hơn) đều bị loại với cùng lý do: "Không đạt nội dung về kỹ thuật".

Tỷ lệ tiết kiệm 3,8%

Với giá gói thầu 13.379.280.000 đồng và giá trúng thầu 12.870.040.688 đồng, mức chênh lệch giảm giá là 509.239.312 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 3,8%.

Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và đặc biệt là đưa ra mức giá hợp lý, tiết kiệm hiệu quả nguồn vốn nhà nước. Luật Đấu thầu (số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc cả 4 nhà thầu cùng tham dự bị loại vì lý do kỹ thuật, trong đó có hai đơn vị chào giá thấp hơn đáng kể, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu cao thứ ba, làm dấy lên các câu hỏi về tính hiệu quả của gói thầu.

Để làm rõ năng lực thực sự của nhà thầu trúng thầu, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục phân tích trong các kỳ sau.