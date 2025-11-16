Gói thầu hơn 9 tỷ đồng tại Bến xe Miền Tây: 5 đối thủ bị loại, Xây dựng Huy Thước trúng thầu

Tham dự gói thầu thi công xây dựng Tòa nhà văn phòng Bến xe Miền Tây, 5 nhà thầu đối thủ của Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước lần lượt bị loại vì sai sót về bảo lãnh dự thầu và không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 07/11/2025, ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã ký Quyết định số 544/QĐ-BXMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Tòa nhà văn phòng Bến xe Miền Tây.

Quyết định số 544/QĐ-BXMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Tòa nhà văn phòng Bến xe Miền Tây. Nguồn: MSC

Gói thầu này có mã số IB2500403213, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán được duyệt là 9.020.340.644 đồng.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu thu hút sự tham gia của 6 nhà thầu gồm: Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước; Liên danh SM-EW; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng; Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một – Việt Nguyên; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Châu Á Thái Bình Dương; và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D.

Kết quả, Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước (có địa chỉ tại TP HCM) là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá 8.362.945.503 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. So với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,2%, tương ứng giảm khoảng 657 triệu đồng cho ngân sách chủ đầu tư.

Hai đối thủ mắc lỗi "sơ đẳng" về bảo lãnh

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 105/BC-TK ngày 14/10/2025 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm (đơn vị tư vấn đánh giá) lập, cho thấy một kịch bản khá bất ngờ tại bước đánh giá tính hợp lệ.

Cụ thể, hai nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng và Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một – Việt Nguyên đã bị đánh giá "Không đạt" ngay từ vòng đầu tiên do vấn đề liên quan đến Thư bảo lãnh dự thầu.

Theo Tổ chuyên gia của Công ty Thuận Khiêm, E-HSMT của gói thầu này được soạn thảo theo Mẫu số 3A (ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính). Tuy nhiên, hai nhà thầu trên lại nộp Thư bảo lãnh dự thầu theo mẫu của Thông tư cũ (Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT), văn bản quy phạm pháp luật này được xác định là đã hết hiệu lực tại thời điểm mời thầu.

Báo cáo đánh giá nêu rõ: "Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết... thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư... và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ". Do đó, hai nhà thầu này đã phải dừng bước sớm.

Trao đổi về vấn đề pháp lý trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc nhà thầu sử dụng các biểu mẫu của văn bản pháp luật đã hết hiệu lực cho thấy sự thiếu cập nhật và thiếu chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị hồ sơ. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu là điều kiện tiên quyết. Nhà thầu cần đặc biệt lưu ý các quy định mới tại Thông tư 79/2025/TT-BTC để tránh những sai sót đáng tiếc".

Ba nhà thầu "ngã ngựa" tại vòng kỹ thuật

Sau khi loại 2 đối thủ ở bước tính hợp lệ, cuộc đua chỉ còn lại 4 nhà thầu. Tuy nhiên, tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, 3 nhà thầu tiếp theo lần lượt bị loại.

Liên danh SM-EW bị đánh giá "Không đạt" về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Báo cáo đánh giá chỉ ra nhà thầu này trình bày giải pháp kỹ thuật sơ sài, sơ đồ tổ chức hiện trường không phù hợp, và đặc biệt là "không đề xuất kèm bản vẽ các công tác thi công như ép cọc, giàn giáo bao che...".

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Châu Á Thái Bình Dương dù đạt về năng lực kinh nghiệm nhưng lại "trượt" ở bước kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu không thuyết minh công tác tổ chức mặt bằng công trường, thiếu biện pháp thi công giàn giáo bao che, hệ thống điều hòa không khí.

Tương tự, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Công nghiệp C.I.I.D cũng bị loại ở bước kỹ thuật do thuyết minh biện pháp thi công chưa phù hợp với thiết kế, thiếu bản vẽ minh họa cho nhiều hạng mục quan trọng và không có biểu đồ huy động thiết bị.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Việc hàng loạt nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật với các lỗi như thiếu bản vẽ, biện pháp thi công sơ sài thường đặt ra hai giả thiết. Một là năng lực thực sự của nhà thầu có vấn đề. Hai là có thể tồn tại hiện tượng tham gia cho đủ số lượng nhưng làm hồ sơ sơ sài để trượt, nhường đường cho đơn vị khác. Tuy nhiên, để kết luận cần phải xem xét kỹ lưỡng lịch sử đấu thầu và mối quan hệ giữa các bên".

Năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước

Về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước được thành lập từ năm 2005, có trụ sở tại TP HCM.

Theo dữ liệu phân tích, trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước đã tham gia 8 gói thầu, trong đó trúng 5 gói. Ngoài gói thầu tại Bến xe Miền Tây, doanh nghiệp này còn trúng gói thầu "Xây lắp (phần còn lại)" trị giá hơn 42 tỷ đồng tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia và các gói thầu tư vấn tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

Lũy kế lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 55 gói thầu, trúng 45 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng lên tới gần 82%. Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước cũng từng là đối tác "quen mặt" của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công nghệ Mới với tỷ lệ trúng 6/6 gói thầu tham gia.

Việc trúng thầu tại Dự án Tòa nhà văn phòng Bến xe Miền Tây tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của Huy Thước tại các dự án hạ tầng dịch vụ tại TP HCM. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà thầu với việc 5/6 đơn vị tham gia bị loại, trong đó có những lỗi sơ đẳng về văn bản pháp quy, đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu này.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.