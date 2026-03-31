Gói thầu gần 3 tỷ tại phường Chơn Thành về tay Môi trường Đô thị Bình Phước

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ mở thầu, Công ty TNHH Môi trường Đô thị Bình Phước đã được phê duyệt trúng gói thầu duy trì cây xanh tại phường Chơn Thành với vai trò là nhà thầu duy nhất tham dự

Mới đây, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Chơn Thành đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí dịch vụ chăm sóc" thuộc dự án duy trì cây cảnh, vệ sinh đô thị năm 2026. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đơn vị "quen mặt" tại địa phương là Công ty TNHH Môi trường Đô thị Bình Phước trúng thầu.

Quy trình phê duyệt "siêu tốc"

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 23/03/2026, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Môi trường Đô thị Bình Phước.

Điều đáng chú ý là tốc độ đánh giá và phê duyệt kết quả của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Xây dựng Eden). Cụ thể, sau khi mở thầu vào ngày 23/03, Báo cáo đánh giá E-HSDT đã hoàn tất vào ngày 24/03. Ngay sau đó, ngày 25/03/2026, ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Chơn Thành đã ký Quyết định số 34/QĐ-TTDVTH phê duyệt cho đơn vị này trúng thầu. Như vậy, toàn bộ quy trình từ lúc mở thầu đến khi có kết quả chính thức chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 48 giờ làm việc.

Quyết định số 34/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá dự thầu của doanh nghiệp này là 2.830.064.799 đồng, so với giá gói thầu 2.990.415.389 đồng, tiết kiệm ngân sách nhà nước khoảng 5,36%.

Năng lực của nhà thầu "độc diễn"

Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Phước: (MSDN: vn3801283972), có địa chỉ tại Khu Phố Tiến Hưng 6, Phường Bình Phước, Đồng Nai, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2023, người đại diện pháp luật là ông Lê Sỹ Quyền. Trong lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 3/2026, nhà thầu đã tham gia 55 gói, trúng 31 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 27 tỷ đồng.

Riêng trong giai đoạn 2025 và 2026, công ty này duy trì nhịp độ ổn định với tỷ lệ trúng thầu khá cao tại các địa bàn như Đồng Nai và Bình Dương. Trong đó có một số gói thầu có giá trị lớn như:

Gói thầu: Chi phí dịch vụ chăm sóc tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Chơn Thành, trị giá 2.830.064.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn phường Bình Phước tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, trị giá 3.576.067.000 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu: Thi công duy trì đèn chiếu sáng, vệ sinh công viên, duy trì cây xanh, hoa, thảm cỏ và hồ cảnh tại Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Phú Giáo, trị giá 4.123.574.976 đồng (tháng 02/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Việc một gói thầu quy mô gần 3 tỷ đồng, được mời thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch – vốn là những trụ cột cốt lõi của Luật Đấu thầu. Liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có đang "vô tình" tạo rào cản khiến các đơn vị khác không thể tiếp cận?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, mục tiêu của đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với giá thành hợp lý nhất thông qua sự cạnh tranh. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia ở một gói thầu rộng rãi không vi phạm luật nếu quy trình đăng tải thông tin đúng quy định, nhưng nó phản ánh sự thiếu tính cạnh tranh. Trong những trường hợp này, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần rà soát kỹ xem hồ sơ mời thầu có chứa các điều kiện hạn chế nhà thầu hay không, nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý."

Dư luận đang kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ có những rà soát cần thiết để đảm bảo môi trường đấu thầu tại địa phương luôn công bằng, thúc đẩy hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước.