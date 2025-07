Gói thầu của Công ty Tẻm: Trúng thầu dù hồ sơ có nhiều 'điểm trừ'?

Công ty TNHH Tẻm đã trúng gói thầu cạnh tranh "Thi công sửa chữa mặt đường bãi" (Mã TBMT: IB2400436578) tại Cảng Đồng Nai, nhưng hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này lại được ghi nhận có hàng loạt vấn đề.

Chiến thắng bằng chiến lược giảm giá sâu

Tại gói thầu này, Công ty Tẻm đã vượt qua đối thủ là Công ty CPXD Thủy lợi Long An nhờ chiến lược giảm giá 9,7%, từ 2,438 tỷ đồng đưa giá trúng thầu xuống còn 2,202 tỷ đồng. Gói thầu có đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại C.L.T Vina.

Những 'điểm trừ' trong hồ sơ trúng thầu

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 12/12/2024 của Tổ chuyên gia GVĐT đối với gói thầu thi công sửa chữa mặt đường bãi, công trình: Bãi Container Long Bình Tân đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Tẻm:

Bảo lãnh dự thầu: Người ký đại diện trên thư bảo lãnh dự thầu không ghi rõ chức danh, không đúng mẫu. Theo quy định tại Mẫu số 04A của E-HSMT, người ký bảo lãnh dự thầu phải là Đại diện hợp pháp của Ngân hàng. (Trang 3 Báo cáo đánh giá E-HSDT);

Về Kết quả hoạt động Tài chính: Số liệu báo cáo tài chính có sự sai khác so với số liệu kê khai trên hệ thống cụ thể: Nhà thầu đã kê khai kết quả hoạt động tài chính của năm 2021 theo quy định tại Mẫu số 08A. Tình hình tài chính của Nhà thầu” do hệ thống tự trích xuất. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo tài chính năm 2021 (do Nhà thầu đính kèm) có sự sai khác so với số liệu mà Nhà thầu đã kê khai theo mẫu số 08A (do hệ thống tự trích xuất). (Trang 3 và 4 Báo cáo đánh giá E-HSDT);

Yêu cầu về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế: E-HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của năm 2023. (Trang 4 Báo cáo đánh giá E-HSDT);

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu đính kèm thư cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai phát hành ngày 22/11/2024. Nhưng Thư cam kết cấp tín dụng của ngân hàng không có số văn bản và người ký đại diện cho Ngân hàng là Trương Thị Bình chưa ghi rõ chức danh. (Trang 4, 5 Báo cáo đánh giá E-HSDT);

Ngày 6/12/2024 Công ty TNHH Tẻm gửi nội dung làm rõ lên trang web: muasamcong.mpi.com.vn (hồ sơ làm rõ được lưu đính kèm)

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: “Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, đặc biệt là bảo lãnh dự thầu, là yêu cầu tiên quyết. Luật Đấu thầu quy định rất rõ, hồ sơ dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu. Việc Tổ chuyên gia, bên mời thầu chấp nhận một hồ sơ có nhiều điểm chưa hợp lệ có thể dẫn đến những khiếu nại, thậm chí làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật”.

Việc một hồ sơ có nhiều "điểm trừ" vẫn trúng thầu đặt ra câu hỏi lớn về tính nghiêm ngặt trong công tác xét thầu tại Cảng Đồng Nai.

Hai cuộc đua khác đang chờ kết quả sẽ là câu trả lời cho bức tranh toàn cảnh về hoạt động đấu thầu tại đây. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ phân tích trong bài viết cuối cùng.