Đấu thầu tại Cảng Đồng Nai: Hé lộ hệ sinh thái nhà thầu "quen mặt"

Dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (MST: 3600334112; người đại diện pháp luật: ông Trần Thanh Hải; địa chỉ tại KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang cho thấy những con số đáng chú ý, đặc biệt là tỷ lệ cạnh tranh thấp và sự thống trị của một nhóm các nhà thầu quen thuộc.

Ảnh HĐ

Tỷ lệ cạnh tranh thấp đáng báo động

Theo báo cáo phân tích dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 12/07/2025, trung bình số nhà thầu tham gia trên mỗi gói thầu do Cảng Đồng Nai mời thầu là 1,80 nhà thầu. Con số này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn và minh bạch của các gói thầu do chủ đầu tư này công bố.

Những "nhà thầu ruột" với tỷ lệ thắng áp đảo

Trong môi trường ít cạnh tranh, một "hệ sinh thái" nhà thầu quen thuộc đã hình thành. Hai cái tên nổi bật nhất là: Công ty TNHH Tẻm (MST: 3600609494; người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Phước Hòa; địa chỉ tại xã Phước Thái, Đồng Nai ): Thắng 14 trên tổng số 16 gói thầu đã tham gia tại Cảng Đồng Nai. Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MST: 0313335533; người đại diện pháp luật: ông Nghiêm Xuân Hoàn; địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh): Thắng 24 trên 30 gói thầu đã tham gia tại Cảng Đồng Nai.

Đáng chú ý, các nhà thầu này không chỉ thắng các gói thầu cạnh tranh mà còn thường xuyên được chỉ định thầu rút gọn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty TNHH Tẻm cũng đã được chỉ định thầu liên tiếp 02 gói thầu: Gói thầu thi công sửa chữa bãi bê tông cốt thép (mã TBMT IB2500255830-00), giá trúng thầu: 807.350.987 đồng theo quyết định chỉ định thầu số 668/QĐ-CĐN-QLDA ngày 28/04/2025 và gói thầu Thi công mương thoát nước ngang đường B3 kéo dài (Mã TBMT: IB2500247195-00), Giá trúng thầu: 548.898.630 đồng theo quyết định chỉ định thầu số số 624/QĐ-CĐN-QLDA ngày 21/05/2025.

Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức khác cũng có rất ít nhà thầu tham dự như:

Gói thầu: Thi công mở rộng mặt đường bê tông xi măng (Mã TBMT: IB2500289077) có giá 1.572.768.863 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 11/7/2025 chỉ có 2 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Tẻm dự thầu với giá 1.400.193.870 đồng và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Long dự thầu với giá 1.492.462.544 đồng.

Gói thầu Thi công sửa chữa mặt đường bãi (mã TBMT số IB2400436578) có giá 2.256.951.822 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 25/11/2024 cũng chỉ có 02 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Tẻm và Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Long An tham gia dự thầu. Kết quả LCNT công ty TNHH Tẻm trúng thầu với giá 2.202.261.923 đồng

Chỉ trong cuối năm 2024, Công ty Quý Lộc đã được chỉ định thầu rút gọn đối với 2 gói thầu sửa chữa cảng gồm: gói thầu thi công sửa chữa dầm, bản mặt cầu (Mã TBMT: IB2400571861-00), giá trúng thầu 443.058.563 đồng theo quyết định số 1394/QĐ-CĐN-QLDA ngày 29/11/2024 và gói thầu thi công sửa chữa dầm, nút giao dầm, đáy bản sàn và đệm tựa (Mã TBMT: IB2400487184-00), giá trúng thầu 954.757.425 đồng theo quyết định số 1226/QĐ-CĐN-QLDA ngày 23/10/ 2024

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Luật Đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh. Tỷ lệ nhà thầu tham gia trung bình thấp là một dấu hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng. Dù pháp luật không cấm một nhà thầu tham gia và trúng nhiều gói thầu của cùng một chủ đầu tư, nhưng nếu tỷ lệ trúng thầu quá áp đảo và thiếu cạnh tranh, nó có thể làm giảm đi hiệu quả kinh tế và tiềm ẩn các rủi ro không đảm bảo tính minh bạch như tinh thần của luật định”.

Sự thống trị của các nhà thầu "ruột" đặt ra câu hỏi về cơ hội cho các doanh nghiệp khác muốn tham gia vào các dự án của Cảng Đồng Nai.

Bài viết tiếp theo, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ phân tích sâu về các gói thầu "một mình một ngựa" của Công ty CPXD Quý Lộc.