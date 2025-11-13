Gói thầu 23 tỷ ở Sở GD&ĐT Cần Thơ: 5 nhà thầu "rơi rụng"

6 nhà thầu nộp E-HSDT Gói thầu số 07 tại Cần Thơ, nhưng 5 đơn vị bị loại vì lý do kỹ thuật. Liên danh Tân Thuận Phát - Trí Đại Việt là đơn vị duy nhất "về đích"

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Cần Thơ đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Mua sắm trang thiết bị tối thiểu lớp 4 (Mã TBMT: IB2500382869). Gói thầu thuộc Dự án Trang thiết bị tối thiểu lớp 4, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, có giá trị được duyệt là 23.135.458.000 đồng.

Dữ liệu công khai cho thấy, tại thời điểm đóng thầu (29/09/2025), có 6 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đang cho thấy nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh khi hàng loạt nhà thầu bị loại sớm.

5/6 nhà thầu bị loại vì "không đạt kỹ thuật"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 846/BCĐG-KTXVN ngày 01/11/2025 của Tổ chuyên gia (thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Trúc Xanh Việt Nam), cả 6 nhà thầu tham dự đều được đánh giá "Đạt" ở Bước 1 (Đánh giá tính hợp lệ) và Bước 2 (Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm).

Tuy nhiên, đến Bước 3 (Đánh giá về kỹ thuật), 5 trong số 6 nhà thầu đã bị đánh giá "Không đạt".

Các nhà thầu bị loại ở vòng kỹ thuật bao gồm:

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh Liên danh Gói thầu Thiết bị lớp 4 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại An Nhiên Liên danh lớp 4 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Tín

Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 846/BCĐG-KTXVN có đề cập việc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ đã có các công văn (từ số 2479 đến 2593) yêu cầu cả 6 nhà thầu giải thích, bổ sung, làm rõ E-HSDT. Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn là 5 nhà thầu không vượt qua được vòng đánh giá kỹ thuật.

Đơn vị duy nhất được đánh giá "Đạt" ở cả 3 bước (Hợp lệ, Năng lực - Kinh nghiệm, và Kỹ thuật) là Liên danh Nhà thầu Gói thầu số 07. Đây cũng là nhà thầu duy nhất được Tổ chuyên gia kiến nghị mời vào đối chiếu tài liệu.

Ngày 06/11/2025, bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ, đã ký Quyết định số 1267/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh Nhà thầu Gói thầu số 07 đã trúng thầu với giá 20.496.116.472 đồng, giảm 2.639.341.528 đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 11,41%.

Liên danh trúng thầu gồm hai thành viên: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tân Thuận Phát (MST: 4101452320) và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Đại Việt (MST: 5901175029).

Năng lực nhà thầu trúng thầu "hệ sinh thái" Gia Lai?

Việc 5/6 nhà thầu bị loại ở cùng một bước đánh giá đang đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của các bên, cũng như hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu này. Phân tích dữ liệu hoạt động của hai thành viên trong liên danh trúng thầu cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trí Đại Việt (MST 5901175029) được thành lập tháng 08/2021, có trụ sở tại Phường Ayun Pa, Gia Lai. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, dù mới hoạt động 4 năm, công ty này đã tham gia 137 gói thầu và trúng 86 gói (tỷ lệ 62,77%).

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử đấu thầu của Công ty Trí Đại Việt thấp, chỉ ở mức 4,41% (tương đương giá trúng thầu trung bình bằng 95,59% giá dự toán).

Một điểm đặc biệt trong lịch sử hoạt động của nhà thầu này là tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (Gia Lai). Thống kê cho thấy, Công ty Trí Đại Việt đã tham gia 21 gói thầu tại bên mời thầu này và trúng tuyệt đối cả 21 gói (tỷ lệ 100%) .

Thành viên còn lại, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tân Thuận Phát (MST 4101452320) , cũng là một doanh nghiệp có "hộ khẩu" tại Gia Lai (Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập: 05 Lê Hữu Kiều, Phường Quy Nhơn, Gia Lai ). Công ty này đã tham gia 123 gói thầu, trúng 64 gói (tỷ lệ 52%). Địa bàn hoạt động mạnh nhất của Tân Thuận Phát cũng là Gia Lai (102 gói) và Bình Định (87 gói, thống kê trước sáp nhập).

Một chi tiết thú vị là, dù "bắt tay" liên danh tại Cần Thơ, Tân Thuận Phát và Trí Đại Việt lại là những đối thủ "quen mặt" tại Gia Lai. Dữ liệu ghi nhận hai công ty này đã 12 lần đối đầu nhau trong các gói thầu, và Công ty Trí Đại Việt chiếm ưu thế khi thắng 10/12 gói .

Cần minh bạch hóa đấu thầu thiết bị giáo dục

Chia sẻ về các quy định mới, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã siết chặt hơn các quy định về E-HSMT và đánh giá E-HSDT nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng.

"Việc 5/6 nhà thầu cùng bị loại ở vòng kỹ thuật là một hiện tượng cần được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Trúc Xanh Việt Nam) làm rõ. Cần xem xét các tiêu chí kỹ thuật trong E-HSMT có hợp lý, có tạo ra rào cản cho các nhà thầu hay không," Luật sư Lập phân tích.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, hiệu quả của công tác đấu thầu được thể hiện qua cả chất lượng hàng hóa và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách. "Dữ liệu lịch sử của nhà thầu, như tỷ lệ trúng 100% tại một bên mời thầu hay tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 4,41%, là những thông số quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước tham chiếu, giám sát, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các dự án đầu tư công," ông Giang nhấn mạnh.