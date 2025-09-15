Giữa tháng 11 sẽ xem xét số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI để giữa tháng 11 xem xét, quyết định.

Ngày 15/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Tùng cho biết, hiện đã triển khai các công tác liên quan tới ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử. Tính đến ngày 11/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đang tích cực phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thành lập Ban điều hành Trung tâm báo chí bầu cử tại Nhà Quốc hội; tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về các cuộc họp của các Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia và phổ biến thông tin tới công chúng về công tác bầu cử...

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như một số địa phương lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu; ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện.

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay trong tháng 9 và tháng 10 cần xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI để báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.