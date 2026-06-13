Giới học giả quốc tế dự báo: Làng Đại học sẽ thay đổi nền kinh tế Hạ Long

Từ Mỹ, Dubai tới Singapore, các giáo sư đầu ngành đều chung quan điểm rằng, Làng Đại học sẽ giúp Vinhomes Global Gate Hạ Long có được “DNA” của một thủ phủ tri thức mang tầm vóc quốc tế. Ngày khai giảng của 7 trường đại học hàng đầu về khoa học - công nghệ, quy mô hơn 30.000 sinh viên sẽ là khoảnh khắc đánh dấu kinh tế vùng vịnh bước sang chương mới.

SAPO:

Hiếm có siêu đô thị nào như Vinhomes Global Gate Hạ Long

“Tôi thực sự ngưỡng mộ cách Vingroup đầu tư cho cho nền giáo dục quốc gia. Tại Mỹ, các tập đoàn công nghệ hầu như không chi gì cho các trường đại học cả”, GS. Laurent El Ghaoui, nhà khoa học người Pháp từng làm việc nhiều năm ở Mỹ, chia sẻ.

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GS. Laurent El Ghaoui tin tưởng Làng Đại học sẽ tạo ra những việc làm có giá trị cao và định hình một bản sắc kinh tế mới cho Quảng Ninh

Khi biết tin Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ kiến tạo Công viên Tri thức Toàn cầu với tâm điểm là Làng Đại học, GS. Laurent El Ghaoui đã lập tức liên tưởng đến mô hình Công viên Nghiên cứu Tam giác (Research Triangle Park - RTP) tại Bắc Carolina - một biểu tượng của hoạt động nghiên cứu liên đại học tại xứ cờ hoa.

“RTP ra đời trong ‘thế thủ’ khi bang Bắc Carolina đang chảy máu chất xám và cần một lý do để giữ chân sinh viên xuất sắc trước sức hút của New York hay Boston. Tuy nhiên, Công viên Tri thức Toàn cầu tại Hạ Long lại cho thấy một sự chủ động khác biệt. Việc quy hoạch 7 trường khoa học - công nghệ tại Làng Đại học cùng 2 triệu m2 sàn văn phòng rõ ràng là một chiến lược có chủ đích từ trước, nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và các quỹ đầu tư”, GS. Laurent El Ghaoui nhìn nhận.

Trong khi đó, GS. Tan Yap-Peng, vị chuyên gia từng có 26 năm gắn bó với Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ trước khi đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng của Trường Đại học VinUni khẳng định, chưa từng có một siêu đô thị nào hội tụ nhiều lợi thế mạnh mẽ như Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Vừa kế cạnh di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận, vừa có 7 trường đại học top đầu, vừa được kết nối liên vùng bằng đường sắt tốc độ cao. Thực sự hiếm có siêu đô thị nào trên thế giới đạt được cùng lúc tất cả tiêu chí như vậy”, vị giáo sư người Singapore nhấn mạnh.

Hiệu trưởng VinUni cho biết, quốc đảo sư tử đã mất tới hai thập kỷ để phát triển khu đô thị khoa học One-North. Tuy nhiên, ông tin tưởng với tầm nhìn và năng lực đã được kiểm chứng trên thực tế, Vingroup sẽ không cần nhiều thời gian như vậy để tạo nên một thành phố đáng sống bên vịnh di sản, nơi đủ sức thuyết phục các nhân tài học thuật đẳng cấp thế giới về định cư lâu dài.

Nền kinh tế tri thức sẽ dẫn dắt tương lai Hạ Long trong thập kỷ tới

Từng đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Curtin cơ sở Dubai, GS. John Evans hiểu rõ vì sao tiểu vương quốc xa hoa bậc nhất UAE sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD cho giáo dục. Bắt đầu từ năm 2004, Dubai đã chuyển các trường đại học và cao đẳng công lập đến Thành phố Học thuật Quốc tế Dubai (DIAC). Rất nhanh chóng, khu vực xung quanh DIAC đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về dân số, kéo theo nhu cầu nhà ở, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe chất lượng… bùng nổ theo cấp số nhân.

Không giống những ngành kinh tế dựa vào tài nguyên hay du lịch, theo GS. John Evans, giáo dục có khả năng tạo ra những chuyển biến mang tính nền tảng và nâng tầm vị thế của cả một vùng đất. Đó cũng là tầm nhìn mà ông nhận thấy tại Vinhomes Global Gate Hạ Long khi được tích hợp mô hình Làng Đại học.

“Trước hết, bản thân cụm đại học đã là một ‘nhà tuyển dụng lớn’, tạo ra nhiều việc làm cho đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhân sự hỗ trợ. Về lâu dài, khu vực này sẽ liên tục cung cấp nguồn nhân lực tri thức cho nền kinh tế địa phương, từ đó nâng cao chất lượng tăng trưởng”, GS. John Evans đánh giá.

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Làng Đại học tại Vinhomes Global Gate Hạ Long dự kiến sẽ thu hút hơn 30.000 sinh viên ưu tú đến học tập và nghiên cứu

Xa hơn, GS. Laurent El Ghaoui kỳ vọng rằng, trong thập kỷ tới, Làng Đại học và Khu Công viên Tri thức Toàn cầu sẽ trở thành chất xúc tác đưa vùng đất di sản chuyển mình trở thành thủ phủ tri thức và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hơn 30.000 sinh viên và hàng nghìn giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ tạo nên một “thành phố thu nhỏ” với nguồn năng lượng tươi trẻ và tinh thần khởi nghiệp chảy trong huyết quản.

“Các doanh nghiệp sẽ dịch chuyển về đây theo tiếng gọi của nguồn nhân tài dồi dào và hạ tầng đồng bộ. Vinhomes Global Gate Hạ Long đang mở đường cho những ngành sản xuất - kinh doanh có hàm lượng giá trị cao, định hình một hướng đi phát triển kinh tế mới cho Quảng Ninh”, GS. Laurent El Ghaoui phân tích.

Đồng quan điểm, GS. Tan Yap-Peng cũng cho rằng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang tạo ra làn sóng phát triển kinh tế thứ 3 cho địa phương. Cụ thể, sau nền kinh tế công - nông nghiệp và du lịch, kinh tế tri thức sẽ là con đường tiếp theo của Quảng Ninh. Đây chính là kỷ nguyên mà của cải được tạo ra nhờ chất xám, thay vì máy móc đơn thuần.

“Hạ Long trong tương lai sẽ không chỉ được nhìn nhận như một điểm du lịch ‘đính kèm’ trường đại học, mà sẽ trở thành một “thủ phủ tri thức” nằm cạnh một trong những kỳ quan thiên nhiên phi thường nhất thế giới. Sự cộng hưởng này tạo nên một hệ giá trị không thể sao chép”, GS. Tan Yap-Peng chia sẻ.

Ngày 13/6, Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ chính thức khai trương sa bàn dự án. Đây là dịp để khách hàng hình dung rõ nét hơn về quy hoạch tổng thể của siêu đô thị, đồng thời cập nhật các phân tích chuyên sâu về hệ thống tiện ích và những động lực tăng trưởng đang định hình tương lai của “thành phố mới” bên vịnh di sản.

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