Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Giữa lòng đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), The Komorebi được kiến tạo như một kiệt tác sống - nghỉ dưỡng đầy tinh tế dành cho giới tinh hoa.

Giữa lòng đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), The Komorebi được kiến tạo như một kiệt tác sống - nghỉ dưỡng đầy tinh tế dành cho giới tinh hoa. Không chỉ mang kiến trúc Zen nguyên bản được chắp bút bởi kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma, dự án còn sở hữu công viên đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng chỉ SITES - tiêu chuẩn danh giá hàng đầu thế giới về thiết kế cảnh quan và phát triển không gian bền vững.

Chuẩn sống Nhật Bản và những khoảng xanh chữa lành

Tại Vinhomes Royal Island, trung tâm mới của Hải Phòng, The Komorebi mang tới một chuẩn sống Nhật Bản hoàn toàn khác biệt. Tại đây, cảnh quan xanh mát, không gian sống gần gũi thiên nhiên cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện giúp cư dân tìm thấy sự cân bằng và an nhiên mỗi ngày.

Triết lý đề cao thiên nhiên của dự án được cộng hưởng trọn vẹn với tư duy thiết kế của kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma. Tên gọi “Komorebi” - khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua tán lá - chính là tinh thần xuyên suốt, đưa thiên nhiên hiện diện trong từng trải nghiệm sống thường nhật.

​

Phong cách của xứ sở Phù Tang được phản chiếu trong cảnh quan, ngôn ngữ kiến trúc cho đến từng tiện ích

Men theo những cung đường trải đá bazan khò nhám tự nhiên, chất sống Phù Tang hiện lên tinh tế qua hệ thống mái ngói Kawara cùng cửa gió lam gỗ họa tiết Takemichi và Sasayaki, mang lại hiệu ứng đối lưu không khí tối ưu cùng ánh sáng dịu nhẹ.

Giá trị độc bản của phân khu được định vị bằng không gian yên tĩnh khi toàn khu không quy hoạch dòng sản phẩm nhà phố thương mại. The Komorebi cũng tách biệt khỏi các trục giao thông huyết mạch như đường Hạnh Phúc, Tia Sáng, Tương Lai và được bao bọc duy nhất bởi các tuyến nội bộ yên tĩnh Miyabi 1, Komorebi hay Komorebi 1.

Sự giới hạn về số lượng tiếp tục là yếu tố khẳng định đẳng cấp của các chủ nhân tinh anh. Dự án mang đến dòng biệt thự đơn lập khan hiếm với diện tích từ 230,7 đến 351,9 m2, mật độ xây dựng 40 - 50% cùng bốn mặt sân vườn khoáng đạt. Song hành với đó là dòng biệt thự song lập có diện tích linh hoạt từ 147,3 đến 310,8 m2, cấu trúc ba mặt tiền hướng hồ rộng mở.

Không chỉ gây ấn tượng bằng kiến trúc và quy hoạch, The Komorebi còn mang đến những trải nghiệm sống giàu cảm xúc. Ông Kenji Sato (48 tuổi), người đã có gần 10 năm vận hành một nhà hàng Omakase cao cấp, chia sẻ: “Mỗi lần nhìn qua hệ cửa kính chạm trần, hồ nước mặn với bãi cát trắng hiện ra như một bức tranh tĩnh lặng. Cảm giác ấy khiến tôi như được tách khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài để tận hưởng những phút giây thư thái và cân bằng.”

Nơi thiên nhiên, trị liệu và nghỉ dưỡng hòa làm một

Tại The Komorebi, giá trị sống không chỉ được đo bằng kiến trúc hay tiện ích, mà còn đến từ khả năng chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Trái tim của phân khu chính là hai công viên rộng gần 3 ha được khéo léo đan cài giữa các dãy biệt thự.

​

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai Wellness Center - đặc quyền dành riêng cho cư dân The Komorebi

Trong đó, Ikigai Park mang đậm bản sắc Phù Tang với hàng trăm cây tùng La Hán cổ kính, cổng Torii, hồ cá Koi đại cảnh và chòi thưởng trà.

Nằm trọn tại đây là Ikigai Wellness Center - tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cung cấp các dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen truyền thống, xông hơi đá muối và spa trị liệu cao cấp. Nhờ đó, các chủ nhân The Komorebi có thể tận hưởng trải nghiệm tắm khoáng nóng chuẩn Nhật mỗi ngày thay vì phải chờ đợi đến các chuyến du lịch đến đất nước mặt trời mọc.

Trong khi Ikigai chăm sóc sức khỏe thể chất, Youth Park lại là nơi nuôi dưỡng sự cân bằng tinh thần. Công viên được kiến tạo như một không gian chữa lành giữa thiên nhiên, quy tụ vườn thiền, đồi tùng, vườn dạo sỏi cùng hệ thống đường dạo trên mặt nước và những cây cầu gỗ uốn mình giữa cảnh quan xanh mát.

Trên diện tích 8.000 m², Youth Park mang đến những khoảng lặng quý giá để cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng và kết nối với chính mình. Đặc biệt, đây là công viên sinh thái đầu tiên tại Việt Nam đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITES - một trong những tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới về thiết kế cảnh quan và phát triển không gian bền vững.

“Điều tôi trân trọng nhất là những trải nghiệm diễn ra ngay trong nhịp sống thường ngày. Buổi sáng, việc dạo bộ và tập yoga tại Youth Park giữa không gian thiên nhiên thuần khiết giúp giảm stress một cách tự nhiên. Đến tối, liệu pháp ngâm mình trong làn khoáng nóng Onsen tại Ikigai Wellness Center giúp giải phóng hoàn toàn sự mệt mỏi, phục hồi thể chất lẫn tinh thần từ sâu bên trong”, ông Nguyễn Minh Đức (45 tuổi), bác sĩ tim mạch, chia sẻ.

​

Công viên Youth Garden là điểm nhấn cảnh quan đắt giá tại The Komorebi

Sức hút của The Komorebi được khẳng định qua các giải thưởng quốc tế uy tín. Mới đây, dự án được vinh danh ở hạng mục “Dự án nhà ở có kiến trúc xuất sắc tại Việt Nam” tại Asia Pacific Property Awards.

Trước đó, The Komorebi cũng giành giải “Dự án nhà ở chăm sóc sức khỏe tốt nhất châu Á” tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025 nhờ định hướng phát triển gắn với sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sống cân bằng.

Với định hướng đó, The Komorebi đang góp phần định nghĩa lại chuẩn sống xa xỉ thế hệ mới, nơi giá trị không chỉ nằm ở bất động sản mà còn ở chất lượng sống và khả năng chăm sóc, phục hồi sức khỏe toàn diện.