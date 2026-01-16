Hà Nội

Xã hội

Giao xe cho con chưa đủ tuổi lái, người mẹ ở Lào Cai bị phạt 9 triệu

Một người mẹ ở Lào Cai vừa bị cơ quan Công an xử phạt số tiền 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Bảo Ngân

Ngày 16/1, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với 3 trường hợp vi phạm, được phát hiện thông qua công tác nắm tình hình, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 8/1, Công an xã Phúc Khánh (Lào Cai) phát hiện một video có thời lượng 41 giây được đăng tải trên Facebook trong nhóm “Lào Cai (Hóng Biến - Bóc Phốt)”. Nội dung video ghi lại hình ảnh một xe mô tô chở theo 3 người, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai), gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Phúc Khánh đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ, đồng thời báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo đúng thẩm quyền.

cats.jpg
3 thanh thiếu niên và chiếc xe máy.

Quá trình xác minh xác định, khoảng 23h30 ngày 9/12/2025, nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, dung tích xi lanh 108cm³, biển kiểm soát 24Y1-191.57, lưu thông trên Quốc lộ 70, gồm: L.A.T. (là người điều khiển xe mô tô); H.V.B. cùng sinh năm 2008, trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai là người ngồi giữa; N.Đ.P. (sinh năm 2011, trú tại xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai) là người ngồi phía sau cùng.

2.jpg
Phụ huynh của 3 thanh thiếu niên làm việc tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm tham gia giao thông, các trường hợp nêu trên đều không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định của pháp luật. Về nguồn gốc phương tiện, cơ quan Công an xác định chiếc xe mô tô trên là của chị Cù Thị Hằng (sinh năm 1980, trú tại thôn 9 Vài Siêu, xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai; là mẹ đẻ của N.Đ.P).

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 15/1/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan. Trong đó, chị Cù Thị Hằng bị xử phạt số tiền 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời bị tạm giữ giấy đăng ký xe theo quy định.

Các trường hợp còn lại có hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

