Giáo sư gốc Việt có công trình nghiên cứu được trưng bày tại triển lãm Khoa học ở Anh

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Triển lãm Khoa học mùa Hè 2026 của Hội Hoàng gia Anh dự kiến diễn ra từ ngày 30/6 - 5/7/2026 tại trụ sở của Hội ở thủ đô London, Vương quốc Anh. Công trình nghiên cứu “Vật liệu nano: Bước nhảy vọt trong chẩn đoán và điều trị bệnh” do Giáo sư gốc Việt Nguyễn Thị Kim Thanh, thuộc đại học University College London (UCL), chủ trì đã được lựa chọn là một trong 13 công trình tiêu biểu trưng bày tại Triển lãm năm nay.

Trưng bày công trình tại triển lãm khoa học danh giá của Anh

Đây là lần thứ hai nhóm của GS Nguyễn Thị Kim Thanh tham gia Triển lãm của Hội Hoàng gia Anh. Trước đó, năm 2010, nhóm nghiên cứu của GS Thanh cũng đã tham gia triển lãm này, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Hoàng gia Anh.

Công trình nghiên cứu vật liệu nano ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư do GS Nguyễn Thị Kim Thanh chỉ trì tập trung phát triển các cấu trúc nano thế hệ mới cho nhiều lĩnh vực khám và chữa bệnh, trong đó có nâng cao độ nhạy của các xét nghiệm chẩn đoán nhanh cho các bệnh truyền nhiễm, tương tự như xét nghiệm COVID-19; cải thiện chất lượng hình ảnh trong chụp cộng hưởng từ (MRI) trong phát hiện bệnh.

Một số vật liệu nano có khả năng tương tác với từ trường xoay chiều nhằm ứng dụng trong điều trị ung thư bằng phương pháp tăng nhiệt ngay tại khối u, cho phép tiêu diệt tế bào ung thư một cách có mục tiêu và giảm thiểu tác dụng phụ.

GS Nguyễn Thị Kim Thanh chia sẻ rất vui mừng và tự hào khi công trình của bà được chọn tham gia triển lãm khoa học danh tiếng đúng vào thời điểm kỷ niệm 200 năm thành lập UCL. Bà cho hay, mục tiêu chính khi tham gia Triển lãm là đưa khoa học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo GS Nguyễn Thị Kim Thanh, triển lãm không chỉ giới thiệu các tiến bộ nghiên cứu mà còn tạo không gian để công chúng trực tiếp trải nghiệm và hiểu rõ cách vật liệu nano có thể góp phần cải tiến xét nghiệm nhanh tại nhà, nâng cao chất lượng chẩn đoán thông qua cải thiện hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), cũng như hỗ trợ điều trị ung thư chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ cho người bệnh.

Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh. Ảnh: NVCC/Vietnamnet.

Người Việt Nam đầu tiên tham gia Viện Hàn lâm châu Âu

GS Nguyễn Thị Kim Thanh tốt nghiệp chuyên ngành hóa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1992. Sau đó, bà nhận học bổng nghiên cứu quốc tế ở Hà Lan và Anh. Bà lấy bằng tiến sĩ năm 1998.

Là nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vật liệu nano và y sinh, GS Nguyễn Thị Kim Thanh được đánh giá thuộc nhóm 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới, có nhiều đóng góp trong ứng dụng vật liệu nano vào chẩn đoán và điều trị bệnh.

Vào cuối tháng 4/2024, GS Nguyễn Thị Kim Thanh chính thức được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm châu Âu (Academia Europaea - AE) và trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia tổ chức khoa học danh tiếng này. Với tư cách là thành viên mới, Giáo sư Thanh vinh dự được Viện Hàn lâm châu Âu mời tham dự và trình bày về nghiên cứu của mình trong phiên họp chuyên đề tại Hội nghị thường niên năm 2024 của Viện ở Wroclaw, Ba Lan vào tháng 11/2024 và tham dự tiệc với Tổng thống Ba Lan.

Với bề dày thành tích nghiên cứu khoa học, GS Nguyễn Thị Kim Thanh đã giành được nhiều giải thưởng danh gia, uy tín trên thế giới bao gồm: Huy chương Rosalind Franklin của Hội Hoàng gia Anh (2019), Giải thưởng liên ngành của Hội Hóa học Hoàng gia Anh cho các nghiên cứu về vật liệu nano plasmonic và từ tính phục vụ y sinh (2022), Giải thưởng “Phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật hóa học” năm 2023 của Liên minh Quốc tế về Hóa học Thuần túy và Ứng dụng (IUPAC) và Giải thưởng Thomas Graham 2023 của liên hiệp SCI/RSC (gồm Hiệp hội công nghiệp hóa chất và Hiệp hội hóa học Hoàng gia Anh).

GS Nguyễn Thị Kim Thanh cũng có nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu trong nước để hiện thực hóa khát vọng đưa các nhà khoa học Việt Nam hội nhập với thế giới. Vào ngày 2/11/2014, bà thành lập Viện Hàn lâm Trẻ Việt Nam (Vietnam Young Academy – VYA) với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ cho các nhà khoa học người Việt Nam trong giai đoạn đầu của sự nghiệp có cơ hội giao lưu, thảo luận về những chủ đề quan trọng của đất nước và toàn cầu, đóng góp ý kiến đổi mới giáo dục và phát triển chính sách cho quê hương.

Ngoài ra, GS Nguyễn Thị Kim Thanh có nhiều hoạt động cộng đồng, tạo cảm hứng cho trẻ em theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học. Bà đã sử dụng tiền thưởng khi nhận giải thưởng Rosalind Franklin để tổ chức Trại khoa học dã ngoại ở trung tâm giải trí phiêu lưu PGL Liddington thuộc vùng Wiltshire, Anh nhằm truyền cảm hứng, thúc đẩy các em học sinh từ lớp 8 - 10 thuộc các gia đình nghèo ở thành phố London, chọn các môn khoa học và toán (STEM) cho chương trình GCSE (cấp hai) vào tháng 4/2023.