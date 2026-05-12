Giáo sư gốc Việt có công trình nghiên cứu được trưng bày tại triển lãm Khoa học ở Anh

Công trình nghiên cứu vật liệu nano do GS Nguyễn Thị Kim Thanh chủ trì được chọn trưng bày tại Triển lãm Khoa học mùa Hè 2026 của Hội Hoàng gia Anh.

Tâm Anh (TH)

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Triển lãm Khoa học mùa Hè 2026 của Hội Hoàng gia Anh dự kiến diễn ra từ ngày 30/6 - 5/7/2026 tại trụ sở của Hội ở thủ đô London, Vương quốc Anh. Công trình nghiên cứu “Vật liệu nano: Bước nhảy vọt trong chẩn đoán và điều trị bệnh” do Giáo sư gốc Việt Nguyễn Thị Kim Thanh, thuộc đại học University College London (UCL), chủ trì đã được lựa chọn là một trong 13 công trình tiêu biểu trưng bày tại Triển lãm năm nay.

Trưng bày công trình tại triển lãm khoa học danh giá của Anh

Đây là lần thứ hai nhóm của GS Nguyễn Thị Kim Thanh tham gia Triển lãm của Hội Hoàng gia Anh. Trước đó, năm 2010, nhóm nghiên cứu của GS Thanh cũng đã tham gia triển lãm này, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Hoàng gia Anh.

Công trình nghiên cứu vật liệu nano ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư do GS Nguyễn Thị Kim Thanh chỉ trì tập trung phát triển các cấu trúc nano thế hệ mới cho nhiều lĩnh vực khám và chữa bệnh, trong đó có nâng cao độ nhạy của các xét nghiệm chẩn đoán nhanh cho các bệnh truyền nhiễm, tương tự như xét nghiệm COVID-19; cải thiện chất lượng hình ảnh trong chụp cộng hưởng từ (MRI) trong phát hiện bệnh.

Một số vật liệu nano có khả năng tương tác với từ trường xoay chiều nhằm ứng dụng trong điều trị ung thư bằng phương pháp tăng nhiệt ngay tại khối u, cho phép tiêu diệt tế bào ung thư một cách có mục tiêu và giảm thiểu tác dụng phụ.

GS Nguyễn Thị Kim Thanh chia sẻ rất vui mừng và tự hào khi công trình của bà được chọn tham gia triển lãm khoa học danh tiếng đúng vào thời điểm kỷ niệm 200 năm thành lập UCL. Bà cho hay, mục tiêu chính khi tham gia Triển lãm là đưa khoa học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo GS Nguyễn Thị Kim Thanh, triển lãm không chỉ giới thiệu các tiến bộ nghiên cứu mà còn tạo không gian để công chúng trực tiếp trải nghiệm và hiểu rõ cách vật liệu nano có thể góp phần cải tiến xét nghiệm nhanh tại nhà, nâng cao chất lượng chẩn đoán thông qua cải thiện hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), cũng như hỗ trợ điều trị ung thư chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ cho người bệnh.

Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh. Ảnh: NVCC/Vietnamnet.

Người Việt Nam đầu tiên tham gia Viện Hàn lâm châu Âu

GS Nguyễn Thị Kim Thanh tốt nghiệp chuyên ngành hóa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1992. Sau đó, bà nhận học bổng nghiên cứu quốc tế ở Hà Lan và Anh. Bà lấy bằng tiến sĩ năm 1998.

Là nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vật liệu nano và y sinh, GS Nguyễn Thị Kim Thanh được đánh giá thuộc nhóm 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới, có nhiều đóng góp trong ứng dụng vật liệu nano vào chẩn đoán và điều trị bệnh.

Vào cuối tháng 4/2024, GS Nguyễn Thị Kim Thanh chính thức được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm châu Âu (Academia Europaea - AE) và trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia tổ chức khoa học danh tiếng này. Với tư cách là thành viên mới, Giáo sư Thanh vinh dự được Viện Hàn lâm châu Âu mời tham dự và trình bày về nghiên cứu của mình trong phiên họp chuyên đề tại Hội nghị thường niên năm 2024 của Viện ở Wroclaw, Ba Lan vào tháng 11/2024 và tham dự tiệc với Tổng thống Ba Lan.

Với bề dày thành tích nghiên cứu khoa học, GS Nguyễn Thị Kim Thanh đã giành được nhiều giải thưởng danh gia, uy tín trên thế giới bao gồm: Huy chương Rosalind Franklin của Hội Hoàng gia Anh (2019), Giải thưởng liên ngành của Hội Hóa học Hoàng gia Anh cho các nghiên cứu về vật liệu nano plasmonic và từ tính phục vụ y sinh (2022), Giải thưởng “Phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật hóa học” năm 2023 của Liên minh Quốc tế về Hóa học Thuần túy và Ứng dụng (IUPAC) và Giải thưởng Thomas Graham 2023 của liên hiệp SCI/RSC (gồm Hiệp hội công nghiệp hóa chất và Hiệp hội hóa học Hoàng gia Anh).

GS Nguyễn Thị Kim Thanh cũng có nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu trong nước để hiện thực hóa khát vọng đưa các nhà khoa học Việt Nam hội nhập với thế giới. Vào ngày 2/11/2014, bà thành lập Viện Hàn lâm Trẻ Việt Nam (Vietnam Young Academy – VYA) với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ cho các nhà khoa học người Việt Nam trong giai đoạn đầu của sự nghiệp có cơ hội giao lưu, thảo luận về những chủ đề quan trọng của đất nước và toàn cầu, đóng góp ý kiến đổi mới giáo dục và phát triển chính sách cho quê hương.

Ngoài ra, GS Nguyễn Thị Kim Thanh có nhiều hoạt động cộng đồng, tạo cảm hứng cho trẻ em theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học. Bà đã sử dụng tiền thưởng khi nhận giải thưởng Rosalind Franklin để tổ chức Trại khoa học dã ngoại ở trung tâm giải trí phiêu lưu PGL Liddington thuộc vùng Wiltshire, Anh nhằm truyền cảm hứng, thúc đẩy các em học sinh từ lớp 8 - 10 thuộc các gia đình nghèo ở thành phố London, chọn các môn khoa học và toán (STEM) cho chương trình GCSE (cấp hai) vào tháng 4/2023.

Nhà khoa học đầu tiên được Bác Hồ mời về nước khiến thế giới thán phục

Trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học, GS.VS Trần Đại Nghĩa luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đặc biệt tin tưởng, giao nhiều chức vụ quan trọng.

Cuộc đời và sự nghiệp của GS.VS Trần Đại Nghĩa là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược và sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đồng thời cho thấy, khi người tài được tin tưởng giao phó trọng trách, họ sẽ phát huy tối đa trí tuệ, tài năng để cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân.

Bác Hồ với giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ảnh tư liệu.
Nhà khoa học về pin nổi tiếng Shirley Meng trở lại làm việc tại Singapore

Từ 1/7, GS Shirley Meng, nhà khoa học hàng đầu về pin của Mỹ, sẽ đảm nhận chức Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore.

Theo Science, kể từ ngày 1/7 tới đây, GS Shirley Meng, 50 tuổi, sẽ đảm nhận chức Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác với doanh nghiệp của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore. Đây là ngôi trường mà bà từng theo học và là một trung tâm nghiên cứu đang phát triển mạnh mẽ. Sau 35 năm thành lập, Đại học Công nghệ Nanyang được xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS - cao hơn một bậc so với Đại học Chicago.

Tiến sĩ Việt nghiên cứu giúp AI 'biết khi nào có thể sai'

Nhận giải NSF CAREER Award danh giá, TS Hoàng Trọng Nghĩa đang khẳng định vị thế trí tuệ Việt qua các nghiên cứu giúp AI trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn.

TS Hoàng Trọng Nghĩa, giảng viên Trường Khoa học và Kỹ thuật máy tính, ĐH Bang Washington (WSU, Mỹ) vừa nhận được Giải thưởng Sự nghiệp Khoa học của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF CAREER Award). Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ.

TS Hoàng Trọng Nghĩa, giảng viên Trường Khoa học và Kỹ thuật máy tính, ĐH Bang Washington (WSU, Mỹ).
Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.