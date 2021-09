Yêu "phi công", Khánh Thi - Lệ Quyên “chống” bão dư luận thế nào?

Khánh Thi đang có tổ ấm hạnh phúc bên Phan Hiển. Trước đó, vợ chồng cô trải qua không ít sóng gió. Khánh Thi từng thừa nhận áp lực lớn nhất mà cô phải đối diện không chỉ bởi lớn hơn Phan Hiển 11 tuổi mà còn do là cô giáo của chồng. Khi mang thai con trai đầu lòng, Khánh Thi phải chịu áp lực nhiều phía, từ gia đình, bạn bè và cả xã hội. "Không ít lần tôi phải nhập viện khi đang mang thai đứa con đầu lòng”, cô nói. Ngoài áp lực, cô còn vướng tin đồn đào mỏ Phan Hiển. Một lần khi chia sẻ hình ảnh bên Phan Hiển, Khánh Thi bị một cư dân mạng nhận xét là trông như bà cháu. Trước lời chê bai ngoại hình không xứng với chồng, Khánh Thi chỉ phản hồi bằng 2 chữ “cảm ơn”. Khánh Thi chấp nhận mọi phong ba bão tố khi gắn bó với Phan Hiển không chỉ đơn giản vì tình yêu dành cho Phan Hiển mà còn vì trong những năm qua, Phan Hiển là người duy nhất sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ để bên cạnh cô, cho dù là lúc cô mất mát trong sự nghiệp. Mỗi lần Khánh Thi bị mỉa mai, Phan Hiển đáp trả gay gắt. Như gần đây, khi Khánh Thi bị diễn viên Trà My mỉa mai "bẫy phi công", Phan Hiển cho biết, chính anh là người chủ động trong chuyện tình cảm. Nam vũ công nhắn nhủ Trà My không được tiếp tục dùng những lời lẽ gây tổn thương hay xúc phạm đến Khánh Thi. Giống Khánh Thi, Lệ Quyên cũng bị antifan công kích chuyện yêu trai trẻ kém hàng chục tuổi khi gắn bó với nam người mẫu Lâm Bảo Châu. Phản ứng của nữ ca sĩ là đáp trả từ nhẹ nhàng đến gay gắt. Gần đây, khi một cư dân mạng bình luận kém duyên: “Chị Lệ Quyên già rồi, tha cho Lâm Bảo Châu có vợ đi”, nữ ca sĩ đăng ảnh khoe vẻ gợi cảm trẻ trung kèm chú thích ẩn ý đáp trả: "Em là ai hẳn không quan trọng. Nhưng em sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của anh". Một lần, antifan mỉa mai Lệ Quyên nhìn như "mẹ của Lâm Bảo Châu". Cô đáp trả gay gắt: "Chị nói em nghe nè, cố tỏ ra trẻ mà trẻ được cũng nên cố gắng chứ em. Nhưng vô duyên thì dù già hay trẻ, nam hay nữ cũng khó chữa lắm em ạ. Lao vào nói giọng hằn học như chị cướp của hồi môn nhà em ấy. Chị thương em quá cơ. Mong em đừng xuất hiện ở nhà chị nữa nha". Lệ Quyên còn từng tranh cãi với antifan mỉa mai cô "dại trai, bỏ chồng con, không ra gì còn lên giọng đạo lý". Trên Thanh niên, nữ ca sĩ cho biết, antinfan nghĩ nghệ sĩ không dám nói nên quen kiểu bình luận kém duyên. Cô thường chặn tài khoản antifan nhưng khi cần sẽ đáp trả thẳng theo cách của mình. Phía Lâm Bảo Châu không lên tiếng trước những lời phán xét của antifan về cuộc tình giữa anh và Lệ Quyên. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Buổi tập của Khánh Thi - Phan Hiển". Nguồn Saostar

