Ý Nhi và loạt nàng hậu vướng lùm xùm vạ miệng

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục vướng ồn ào vạ miệng. Trong một buổi giao lưu. người đẹp nhận được câu hỏi bạn trai có cần thay đổi gì sau khi cô đăng quang hay không. Câu trả lời của Ý Nhi gây xôn xao. Ảnh: Fanpage. Dân Trí dẫn lời đáp lại của Hoa hậu Ý Nhi: “Tôi đã ở một cương vị mới, thật sự là bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi". Ảnh: Fanpage. Người đẹp chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ tình yêu sẽ là động lực để bạn trai thay đổi vì tôi. Chứ không phải vì tôi mong muốn mà bạn trai làm điều đó. Nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người quan tâm nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng lên bạn trai. Bạn là người bình thường thôi, mọi người hãy đặt sự chú ý vào tôi”. Phát ngôn của Ý Nhi gây tranh cãi. Một số cư dân mạng cho rằng nàng hậu có phần xem nhẹ bạn trai. Ảnh: Fanpage. Tiếp đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông, Ý Nhi chia sẻ: “Thay vì bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, chơi, uống trà sữa, cà phê thì tôi tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi trưởng thành hơn họ, có công việc. Khi các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Giờ tôi mang trọng trách nên sẽ giữ mình hơn để phù hợp với cương vị mới. Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ rằng sau này mình sẽ làm nghề gì, làm sao để mình thành công thật nhanh, theo kịp sự già đi của bố mẹ, làm sao để lo được cho gia đình. Tôi không thấy đó là áp lực mà xem nó như là động lực để cố gắng hơn”. Nhiều ý kiến cho rằng Ý Nhi tự tin thái quá về bản thân. Ảnh: Fanpage. Giữa ồn ào phát ngôn, Ý Nhi lên tiếng xin lỗi. Trong livestream, cô nói: "Nhi là người suy nghĩ khá vô tư, giống như độ tuổi của mình. Khi Nhi ngồi trên ghế nhà trường đi học thì các bạn của Nhi thường suy nghĩ là hôm nay uống trà sữa gì, Nhi đã không có suy nghĩ rộng hơn và Nhi đã nói một câu nói chưa chính xác cũng như chưa diễn tả đầy đủ hết các ý của mình. Nhi không có ý phủ nhận sự cố gắng của tất cả mọi người". Ảnh: Dân Việt. Trước Hoa hậu Ý Nhi, một số nàng hậu cũng từng có phát ngôn gây tranh cãi. Năm 2017, khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Á hậu Hoàng My bất ngờ có phát ngôn bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Ảnh: FBNV. Giữa tâm bão bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu suy nghĩ, Hoàng My gửi lời xin lỗi đến khán giả. Người đẹp thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Sau lùm xùm, Hoàng My ở ẩn gần một năm. Ảnh: FBNV. Khi làm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2019, Á hậu Mâu Thủy chia sẻ: "Hoa hậu có thể làm người mẫu, nhưng người mẫu không thể làm hoa hậu được”. Nhiều khán giả cho rằng phát ngôn của Mâu Thủy mâu thuẫn vì người đẹp là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 trước khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FBNV. Mâu Thủy lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi: "Thủy không nói là không thể, mà nói là khó. Vì một người mẫu mà Vietnam's Next Top Model hướng đến sẽ chú trọng vào yếu tố “high fashion”, ưu tiên sự cá tính, sắc lạnh. Trong khi đó hoa hậu thường chuộng vẻ đẹp ngọt ngào. Hai yếu tố này thường không song hành cùng với nhau, nên Thủy mới nói là người mẫu Next Top Model sẽ khó thành hoa hậu nếu không đầu tư lột xác mạnh về ngoại hình". Ảnh: FBNV. Năm 2020, Mâu Thủy thừa nhận, cô mất một số hợp đồng vì vạ miệng. Sau những lần gây ồn ào, cô học cách cẩn trọng hơn trong lời nói, cách hành xử. Ảnh: FBNV. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

