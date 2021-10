Xôn xao tin Phi Nhung có cháu ngoại ở Mỹ, chưa kịp về thăm

Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9. Cô chưa kịp trở về thăm con gái ruột Wendy Phạm ở Mỹ. Hai mẹ con xa cách từ tháng 12/2019. Mới đây, bà Marie To - CEO trung tâm Thúy Nga cho biết, Phi Nhung từng muốn về Mỹ để thăm con gái lẫn cháu ngoại. Ảnh: Dân Việt "Wendy tâm sự với tôi rằng Wendy sinh đứa con thứ 2 vào tháng 1/2021. Phi Nhung rất mong muốn về thăm cháu ngoại. Bây giờ cậu nhóc rất dễ thương”, bà Marie To (trong ảnh) cho hay. Ảnh: Yan Wendy rất kín tiếng nên chưa từng chia sẻ đời tư. Hiện tại, con gái của Phi Nhung chưa lên tiếng về thông tin đã sinh hai con. Ảnh: FB Phi Nhung Tháng 7/2021, trước sự lựa chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục từ thiện hay về Mỹ đoàn tụ con gái, Phi Nhung quyết định giúp đỡ bà con mùa dịch. Sau đó, cô không may mắc COVID-19. Ảnh: FB Phi Nhung Wendy muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ nhưng không thể vì vướng thủ tục. Sau khi hỏa táng, tro cốt của Phi Nhung sẽ được đưa về Mỹ. Ảnh: Đất Việt Những ngày qua, con gái của Phi Nhung thường chia sẻ lại các clip cũ của mẹ, không giấu được sự đau buồn. Ảnh: Dân Việt Wendy xuất hiện với gương mặt đượm buồn khi đồng nghiệp tại Mỹ của Phi Nhung đến viếng. Ảnh: Dân Việt Trizzie Phương Trinh cũng liên tục chia sẻ về Phi Nhung. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh cũ bên Phi Nhung. Cô nghẹn ngào: “Cuối cùng thì chị cũng đã được nhìn mặt em lần cuối qua màn hình. Chị đã đưa tay sờ lên má em, em của chị vẫn đẹp lắm, như đang nằm ngủ một giấc ngủ dài. Chị đã nhủ lòng là không khóc nữa để em đi cho thanh thản nhưng sao nước mắt lại cứ rơi”. Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh Xem video "Phi Nhung để mặt mộc hát tại nhà". Nguồn FB Phi Nhung

Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9. Cô chưa kịp trở về thăm con gái ruột Wendy Phạm ở Mỹ. Hai mẹ con xa cách từ tháng 12/2019. Mới đây, bà Marie To - CEO trung tâm Thúy Nga cho biết, Phi Nhung từng muốn về Mỹ để thăm con gái lẫn cháu ngoại. Ảnh: Dân Việt "Wendy tâm sự với tôi rằng Wendy sinh đứa con thứ 2 vào tháng 1/2021. Phi Nhung rất mong muốn về thăm cháu ngoại. Bây giờ cậu nhóc rất dễ thương”, bà Marie To (trong ảnh) cho hay. Ảnh: Yan Wendy rất kín tiếng nên chưa từng chia sẻ đời tư. Hiện tại, con gái của Phi Nhung chưa lên tiếng về thông tin đã sinh hai con. Ảnh: FB Phi Nhung Tháng 7/2021, trước sự lựa chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục từ thiện hay về Mỹ đoàn tụ con gái, Phi Nhung quyết định giúp đỡ bà con mùa dịch. Sau đó, cô không may mắc COVID-19. Ảnh: FB Phi Nhung Wendy muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ nhưng không thể vì vướng thủ tục. Sau khi hỏa táng, tro cốt của Phi Nhung sẽ được đưa về Mỹ. Ảnh: Đất Việt Những ngày qua, con gái của Phi Nhung thường chia sẻ lại các clip cũ của mẹ, không giấu được sự đau buồn. Ảnh: Dân Việt Wendy xuất hiện với gương mặt đượm buồn khi đồng nghiệp tại Mỹ của Phi Nhung đến viếng. Ảnh: Dân Việt Trizzie Phương Trinh cũng liên tục chia sẻ về Phi Nhung. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh cũ bên Phi Nhung. Cô nghẹn ngào: “Cuối cùng thì chị cũng đã được nhìn mặt em lần cuối qua màn hình. Chị đã đưa tay sờ lên má em, em của chị vẫn đẹp lắm, như đang nằm ngủ một giấc ngủ dài. Chị đã nhủ lòng là không khóc nữa để em đi cho thanh thản nhưng sao nước mắt lại cứ rơi”. Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh Xem video "Phi Nhung để mặt mộc hát tại nhà". Nguồn FB Phi Nhung