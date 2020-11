Xinh đẹp, tài năng, sao Doãn Hải My trượt top 5 Hoa hậu Việt Nam?

Doãn Hải My trượt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đêm chung kết cuộc thi, cô dừng chân ở top 10 cùng danh hiệu Người đẹp tài năng. Việc Doãn Hải My không có mặt trong top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước chung kết, cô được xem là một trong những thí sinh mạnh. Doãn Hải My sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào, số đo ba vòng gợi cảm 78 - 56 - 89 cm. Hải My có thành tích học tập đáng nể. 12 năm, chân dài sinh năm 2001 đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0. Hiện tại, cô đang là sinh viên năm thứ nhất lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Ở các phần thi phụ như Người đẹp thời trang, Người đẹp biển, Người đẹp du lịch, bản sao của Nhã Phương catwalk khá tốt. Hải My có nhiều tài lẻ như hát, vẽ, múa, đánh đàn piano. Ở phần thi Người đẹp tài năng, cô vừa đệm đàn piano vừa hát. Xinh đẹp, tài năng nhưng Doãn Hải My lại có hạn chế lớn trong cuộc đua đến vương miện là chiều cao khiêm tốn (1m67). Trước đêm chung kết, Hải My chia sẻ trên Zing, cô từng cảm thấy chiều cao là bất lợi nhưng càng vào vòng trong, cô hiểu ra mình có những điểm mạnh để tự tin bước tiếp. Ngoài ra, Hải My tìm hiểu, những năm gần đây, các cuộc thi nhan sắc trên thế giới ngày càng đánh giá cao vẻ đẹp trí thức bên cạnh nhan sắc và chiều cao không phải là yếu tố quyết định. Hải My lấy dẫn chứng Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2020 cao 1m6, Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2018 cao 1m65 hay Hoa hậu Thế giới 2019 cao 1m67. Vì vậy, cô tự tin hơn nhiều vào bản thân. Thế nhưng, may mắn có lẽ chưa mỉm cười với Hải My. Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing

