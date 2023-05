Vy Oanh và dàn sao vướng ồn ào với bà Phương Hằng giờ thế nào?

Năm 2021, Vy Oanh là một trong những sao Việt vướng ồn ào với bà Phương Hằng. Năm 2022, nữ ca sĩ gửi đơn đến Công an TP HCM tố giác bà Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của cô và nhiều cá nhân, nghệ sĩ trong nước. Ảnh: FBNV. Ngày 24/3 vừa qua, Công an TP HCM đã gửi giấy triệu tập đối với Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) sau đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng). Ông Tuấn tố Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Hằng. Bị triệu tập, Vy Oanh gửi đơn cầu cứu. Ảnh: Zing Theo Zing, trong đơn Vy Oanh cho biết, cô là nạn nhân trong vụ án của bà Phương Hằng và bà Hằng chưa từng có đơn tố giác cô về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà như trong đơn tố giác ông Tuấn đã nêu. "Nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm danh dự, uy tín thì chỉ có bà Hằng mới có quyền tố giác tôi. Ông Tuấn không phải bà Hằng, ông không thể bị tổn thương thay cho bà. Xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác tôi thay cho bà Hằng", Vy Oanh nêu trong đơn. Ảnh: Vietnamnet Tháng 4, Facebook cá nhân và fanpage của Vy Oanh đột ngột bị khóa. Không rõ vì sao giọng ca “Đồng xanh” có động thái như vậy. Ngoài ra, mãi đến mới đây, Vy Oanh lộ diện khi tham gia bữa tiệc sinh nhật con gái MC Vân Hugo. Ảnh: FBNV. Vướng ồn ào với bà Phương Hằng, ngày 25/5/2021, Hoài Linh đã tố cáo bà Hằng ra công an về hành vi vu khống và làm nhục người khác. Nam nghệ sĩ yêu cầu bà Hằng xin lỗi. Ảnh: FBNV. 2 năm qua, Hoài Linh không cập nhật thông tin, hình ảnh trên trang fanpage. Anh cũng hiếm khi xuất hiện rình rang trước công chúng dù vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Mới đây, Hoài Linh quyết định theo học lớp bồi dưỡng nghề đạo diễn sân khấu. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2021, bà Phương Hằng livestream bàn luận chuyện từ thiện của Thủy Tiên. Sau đó, nữ ca sĩ cùng chồng ra ngân hàng để sao kê. Ảnh: Vietnamnet Tháng 4 vừa qua, Thủy Tiên chia sẻ, thông tin vợ chồng cô yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ là chưa chính xác. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, cô không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14,9 tỷ như thông tin lan truyền, mà chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế mà bà Hằng gây ra cho công ty quản lý. Ảnh: FBNV. 2 năm qua, Thủy Tiên vẫn đi hát, tham gia sự kiện. Thi thoảng, cô đi du lịch cùng chồng con. Ảnh: FBNV. Khi bị bà Hằng livestream công kích chuyện từ thiện, Trấn Thành công khai sao kê trên trang cá nhân. Sau đó, dù liên tục bị bà Hằng réo tên, Trấn Thành không có bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: Người Lao Động. 2 năm qua, Trấn Thành vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Anh làm MC, đóng phim, sản xuất phim ảnh. Ảnh: FBNV. Bị bà Hằng réo tên trong nhiều livestream, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm Mr Đàm. Ảnh: FBNV. Đàm Vĩnh Hưng đang có cuộc sống bình yên bên con trai. Gần đây, nam ca sĩ phẫu thuật phải hủy một số show. Mr Đàm sẽ trở lại ca hát vào ngày 26/5. Ảnh: FBNV. Xem video: "Vy Oanh khoe bụng bầu". Nguồn FBNV

