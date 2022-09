Vương miện Hoa hậu Biển đảo VN 2022 đặc biệt gì mà 3,9 tỷ?

Tối 17/9, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 chính thức công bố top 50 thí sinh lọt vào vòng bán kết và chiếc vương miện danh giá "Power of Sea – Sức mạnh của Biển" trị giá 3,9 tỷ. Bà Đàm Hương Thủy – Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 – Trưởng ban tổ chức chia sẻ: "Chiếc vương miện này được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng, đính kết kim cương xanh, ngọc trai biển và kim cương trắng. Ở vị trí trung tâm và đắc địa nhất được đính kết 12 viên kim cương xanh với kích thước lớn vô cùng quyền lực. Chiếc vương miện tỏa ra ánh sáng hào quang như chính sự kỳ vọng đối với ngôi vị tân hoa hậu năm nay sẽ lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về quảng bá du lịch biển đảo, con người, di sản, văn hóa Việt Nam ra thế giới". Chiếc vương miện "Power of Sea" được đính 12 viên kim cương xanh tượng trung cho 12 tháng trong 1 năm, 6 viên kim cương lớn ở mỗi đỉnh chóp của vương miện tương ứng với 6 châu lục có biển đảo trên thế giới. 12 viên kim cương ở phần vòng xoay 360 độ của vương miện tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng suốt 1 năm nhiệm kỳ của tân hoa hậu và 30 viên ngọc trai được chọn lựa từ ngọc trai biển. Đặc biệt, vương miện “Power of Sea" còn được bao phủ bởi 3.399 viên kim cương trắng với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, bao phủ toàn bộ khung vương miện. Tất cả các viên đá quý đều được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt để giữ được độ lấp lánh và tính thẩm mỹ cao. Ngoài công bố vương miện Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, BTC cũng tiết lộ thành phần ban giám khảo chính thức của cuộc thi gồm: NSND Trọng Trinh (Trưởng Ban giám khảo), Nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Lan Hương, Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, NTK Lý Minh Tuấn và giám khảo danh dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul. Hoa hậu Biển đảo Việt Nam chính thức khởi động từ ngày 29/6. Cuộc thi không chỉ tôn vinh sắc đẹp của người phụ nữ Việt mà còn gắn liền với trách nhiệm quảng bá du lịch Việt Nam, văn hóa, con người và vẻ đẹp, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đón nhận hàng trăm hồ sơ của các thí sinh trên toàn quốc. Sau hai buổi gặp gỡ giao lưu thí sinh tại khu vực phía Bắc và tại TP.HCM, Ban tổ chức cùng hội đồng ban giám khảo thống nhất lựa chọn top 50 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết của cuộc thi. Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra vòng bán kết từ ngày 5- 9/10. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11-22/10 tại Quảng Ninh. Đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 22/10 tại sân khấu Nhạc nước Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Xem video Chiếc vương miện Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Nguồn video BTC

