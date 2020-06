Vũ Hà nhận cháu làm con, hạnh phúc bên vợ hơn 8 tuổi

Sau nhiều năm bị nghi ngờ giới tính, năm 2013, nam ca sĩ Vũ Hà quyết định công khai người vợ hơn mình 8 tuổi, tên Huyền Vân. Vũ Hà cho biết, anh gặp Huyền Vân trong một chương trình ca nhạc tổ chức tại Vũng Tàu. Khi đó, vợ anh đã là một ca sĩ có chút tên tuổi tại Đà Nẵng, còn Vũ Hà mới tập tành đi hát, công việc chính là thợ cắt tóc. Hai người kết hôn khi Vũ Hà 28 tuổi, Huyền Vân 36 tuổi. Lần đầu khi nghe vợ báo tin vui chuẩn bị lên chức cha, Vũ Hà rất mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì 1-2 tháng sau, vợ anh bị sảy thai. Sau ba lần sảy thai, vợ Vũ Hà phải cắt hết buồng trứng và điều đó có nghĩa vợ chồng anh sẽ không bao giờ có con nữa. Cứ mỗi lần vợ sảy thai, dù rất đau buồn nhưng nam ca sĩ sinh năm 1975 vẫn cố gắng an ủi vợ: “Chắc hai đứa mình không có duyên đón con về nên ở vậy cũng vui rồi”. Huyền Vân còn gợi ý muốn cưới vợ khác cho Vũ Hà để anh có con nhưng nam ca sĩ không chấp nhận chuyện này. Không còn cơ hội làm cha mẹ, vợ chồng Vũ Hà bàn nhau xin đứa cháu ruột về làm con nuôi. Hiện tại con trai nuôi của Vũ Hà 26 tuổi và đã lấy vợ, sinh con. Giọng ca Giọt nước mắt đàn ông cho biết ở tuổi gần 50, anh sống vui vầy bên người vợ hơn tuổi và đàn con cháu rất an nhàn, hạnh phúc. Vũ Hà cho biết, hạnh phúc với anh bây giờ là được ăn món ngon vợ nấu mỗi ngày, mặc cho những lời đồn thổi về việc anh lấy vợ già để “đào mỏ” hay che đậy giới tính. Trong con mắt của Huyền Vân, Vũ Hà là “một người đàn ông chân thật, biết lo, không đua đòi, ăn chơi như nhiều ca sĩ trẻ khác”. Đó chính là lý do mà chị yêu rồi cưới anh làm chồng. Theo Huyền Vân chia sẻ, khi mới quen nhau, lúc đó Vũ Hà mới 24 còn Huyền Vân 32. Mặc dù mới chỉ là ca sĩ trẻ trong nghề, còn nhiều khó khăn, nhưng Vũ Hà chưa bao giờ yêu cầu chị giúp đỡ về vật chất mà tự kiếm tiền bằng nghề cắt tóc. Bên nhau hơn 20 năm nhưng vợ chồng Vũ Hà – Huyền Vân vẫn chưa có một đám cưới chính thức. Dẫu vậy cuộc sống lứa đôi hạnh phúc của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV:

