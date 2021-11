Vóc dáng nóng bỏng của quán quân Nguyễn Oanh thi HHHV Việt Nam 2021

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2014 Nguyễn Oanh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 gây bất ngờ. Theo hồ sơ đăng ký, Nguyễn Oanh cao 1m83, sở hữu số đo ba vòng: 90-63-98. Nguyễn Oanh hiện tại gợi cảm hơn so với hồi thi Vietnam's Next Top Model 2014. Chân dài sinh năm 1996 có kinh nghiệm làm người mẫu. Nguyễn Oanh là một trong những quán quân Vietnam's Next Top Model thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trước đó, 2 quán quân Hoàng Thùy và Mâu Thủy ghi danh ở mùa giải năm 2017. Nguyễn Oanh chia sẻ, năm 18 tuổi, vì kinh tế gia đình khó khăn, cô không thể theo đại học. Tuy nhiên, Nguyễn Oanh chưa bao giờ ngừng cố gắng và từ bỏ ước mơ. Nguyễn Oanh đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu với hy vọng kiếm được tiền và có cơ hội thay đổi cuộc sống gia đình. Những năm qua, cô chăm chỉ rèn luyện, cải thiện những điều chưa tốt để phát triển bản thân.Nguyễn Oanh nay tự tin và bản lĩnh để đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Gần đây, chân dài sinh năm 1996 trang điểm, ăn mặc theo phong cách “beauty queen”. Nhan sắc của Nguyễn Oanh được nhiều khán giả đánh giá phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Xem video "Kim Duyên trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019". Nguồn Gamerworld TV

