Vợ cũ Hoài Lâm bao lần vướng lùm xùm?

Gần đây, cư dân mạng lan truyền loạt tin nhắn được cho là của hotgirl C - vợ cũ ca sĩ H.L. Theo đó, C bàn tán ca sĩ H.L trông nhìn rất "thảm hại", mỉa mai chồng cũ và nói về người yêu mới của H.L có số "đen" quen ai thì người đó tàn. Nhanh chóng, nhiều dân mạng réo tên Cindy Lư (Bảo Ngọc) - vợ cũ Hoài Lâm, vì cho rằng có nhiều điểm trùng hợp. Mới đây, Bảo Ngọc được cho là có động thái đáp trả. Cụ thể, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc đăng tải clip có nội dung: "ABC: Nghe đồn bà nhắn tin nói xấu... phải không?". Vợ cũ Hoài Lâm lập tức tuyên bố: "Nuôi con, kiếm tiền, làm đẹp, không sân si với đời. Đặc biệt, còn giả mạo, vu khống lần nữa thì mình mời pháp luật can thiệp nha". Trước đây, Bảo Ngọc vướng một số lùm xùm. Tháng 10/2020, khi Ông Cao Thắng viết tâm thư gửi con gái sắp chào đời cùng lời chúc mừng sinh nhật Đông Nhi, Bảo Ngọc chia sẻ bài đăng này đồng thời để lại bình luận gây tranh cãi. Cô viết: “Nhiều người xem hôn nhân là giết chết tình yêu, nhưng nhiều người xem hôn nhân thiêng liêng thật sự, và khi những đứa trẻ chào đời, chữ trách nhiệm sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh". Lời chúc này khiến Bảo Ngọc bị chỉ trích kém duyên. Bảo Ngọc nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến vợ chồng Đông Nhi. Vợ cũ Hoài Lâm khẳng định cô không hề có ác ý, do nói không rõ ràng nên lời chia sẻ khiến mọi người hiểu lầm. “Em muốn nói ở 2 chữ "bất hạnh" là gia đình không hạnh phúc, giống như em cũng là 1 đứa trẻ sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nên đối với em có thể như vậy là bất hạnh, và em chỉ thật sự mong muốn không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh”, Bảo Ngọc phân trần. Trong cuộc tình cũ với Hoài Lâm, Bảo Ngọc chịu không ít điều tiếng bởi sự nghiệp của Hoài Lâm tuột dốc sau khi anh công khai hẹn hò. Khi bị một số cư dân mạng quá khích công kích, Bảo Ngọc được Hoài Lâm bênh vực. Năm 2021, Bảo Ngọc vướng vào ồn ào chuyện chia tay của Đạt G - Du Uyên. Một số cư dân mạng chỉ ra bằng chứng Bảo Ngọc và Đạt G thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet Sau vài ngày im lặng khóa trang cá nhân, Bảo Ngọc thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Đạt G. Cô khẳng định thà chết chứ không làm người thứ 3. “Mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước”, Bảo Ngọc nói. Ngoài ra, theo Bảo Ngọc, trong những năm kết hôn, mình cô chưa một lần gặp Đạt G ở ngoài đời, nói chuyện hay gặp trên phương diện là vợ Hoài Lâm. "Đến sau khi ly hôn 1 thời gian mình mới gặp anh Đạt trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Lúc đó bản thân mình hay anh Đạt đều là những người độc thân! Đến tầm đầu năm 2021 mình và anh Đạt mới nói chuyện nhiều hơn, và cũng trong giai đoạn tìm hiểu. Vì thế, chuyện tình cảm này, không hại ai, càng không có chuyện ngoại tình, hay giật bồ, giật vợ ai”, cô trải lòng. Phía Đạt G xác nhận hẹn hò Bảo Ngọc. Nam ca sĩ nhận lỗi trong cuộc tình cũ. Đạt G còn cho biết, anh sẽ chịu mọi sự phán xét, công kích, chỉ mong bạn gái không bị tổn thương. Mối quan hệ giữa Đạt G và Bảo Ngọc đến cuối năm 2021 thì tan vỡ. Xem MV "Người mới". Nguồn Youtube Hoài Lâm

Gần đây, cư dân mạng lan truyền loạt tin nhắn được cho là của hotgirl C - vợ cũ ca sĩ H.L. Theo đó, C bàn tán ca sĩ H.L trông nhìn rất "thảm hại", mỉa mai chồng cũ và nói về người yêu mới của H.L có số "đen" quen ai thì người đó tàn. Nhanh chóng, nhiều dân mạng réo tên Cindy Lư (Bảo Ngọc) - vợ cũ Hoài Lâm, vì cho rằng có nhiều điểm trùng hợp. Mới đây, Bảo Ngọc được cho là có động thái đáp trả. Cụ thể, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc đăng tải clip có nội dung: "ABC: Nghe đồn bà nhắn tin nói xấu... phải không?". Vợ cũ Hoài Lâm lập tức tuyên bố: "Nuôi con, kiếm tiền, làm đẹp, không sân si với đời. Đặc biệt, còn giả mạo, vu khống lần nữa thì mình mời pháp luật can thiệp nha". Trước đây, Bảo Ngọc vướng một số lùm xùm. Tháng 10/2020, khi Ông Cao Thắng viết tâm thư gửi con gái sắp chào đời cùng lời chúc mừng sinh nhật Đông Nhi, Bảo Ngọc chia sẻ bài đăng này đồng thời để lại bình luận gây tranh cãi. Cô viết: “Nhiều người xem hôn nhân là giết chết tình yêu, nhưng nhiều người xem hôn nhân thiêng liêng thật sự, và khi những đứa trẻ chào đời, chữ trách nhiệm sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh". Lời chúc này khiến Bảo Ngọc bị chỉ trích kém duyên. Bảo Ngọc nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến vợ chồng Đông Nhi. Vợ cũ Hoài Lâm khẳng định cô không hề có ác ý, do nói không rõ ràng nên lời chia sẻ khiến mọi người hiểu lầm. “Em muốn nói ở 2 chữ "bất hạnh" là gia đình không hạnh phúc, giống như em cũng là 1 đứa trẻ sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nên đối với em có thể như vậy là bất hạnh, và em chỉ thật sự mong muốn không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh”, Bảo Ngọc phân trần. Trong cuộc tình cũ với Hoài Lâm, Bảo Ngọc chịu không ít điều tiếng bởi sự nghiệp của Hoài Lâm tuột dốc sau khi anh công khai hẹn hò. Khi bị một số cư dân mạng quá khích công kích, Bảo Ngọc được Hoài Lâm bênh vực. Năm 2021, Bảo Ngọc vướng vào ồn ào chuyện chia tay của Đạt G - Du Uyên. Một số cư dân mạng chỉ ra bằng chứng Bảo Ngọc và Đạt G thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet Sau vài ngày im lặng khóa trang cá nhân, Bảo Ngọc thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Đạt G. Cô khẳng định thà chết chứ không làm người thứ 3. “Mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước”, Bảo Ngọc nói. Ngoài ra, theo Bảo Ngọc, trong những năm kết hôn, mình cô chưa một lần gặp Đạt G ở ngoài đời, nói chuyện hay gặp trên phương diện là vợ Hoài Lâm. "Đến sau khi ly hôn 1 thời gian mình mới gặp anh Đạt trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Lúc đó bản thân mình hay anh Đạt đều là những người độc thân! Đến tầm đầu năm 2021 mình và anh Đạt mới nói chuyện nhiều hơn, và cũng trong giai đoạn tìm hiểu. Vì thế, chuyện tình cảm này, không hại ai, càng không có chuyện ngoại tình, hay giật bồ, giật vợ ai”, cô trải lòng. Phía Đạt G xác nhận hẹn hò Bảo Ngọc. Nam ca sĩ nhận lỗi trong cuộc tình cũ. Đạt G còn cho biết, anh sẽ chịu mọi sự phán xét, công kích, chỉ mong bạn gái không bị tổn thương. Mối quan hệ giữa Đạt G và Bảo Ngọc đến cuối năm 2021 thì tan vỡ. Xem MV "Người mới". Nguồn Youtube Hoài Lâm