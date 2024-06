Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An ngày càng ngọt ngào

Mới đây, Lê Thúy chia sẻ hình ảnh làm nũng của Đỗ An khi về nhà. Lê Thúy - Đỗ An về chung một nhà vào tháng 1/2015. Từng có người cho rằng Đỗ An điển trai như vậy cưới Lê Thúy chỉ để che giấu giới tính. Ngoài ra, cặp đôi còn đối mặt với nghi vấn hợp đồng hôn nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Đỗ An cho biết: "Vấn đề giới tính của tôi thì người duy nhất cần hiểu rõ là vợ. Mà vợ tôi đã hiểu và tin tưởng thì việc gì phải “bô bô” giải thích với ai. Tôi đâu có nhu cầu cho tất cả hiểu tôi là ai. Còn việc hôn nhân của tôi với Lê Thúy có phải là hợp đồng hôn nhân hay không thì mọi người cứ chờ đợi thêm vì hợp đồng nào cũng sẽ có thời hạn, còn tình yêu thì không". Tình cảm của vợ chồng Lê Thúy ngày càng bền chặt, xóa tan những dị nghị khi cả hai mới gắn bó. Đôi vợ chồng son có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Lê Thúy và Đỗ An còn dành cho đối phương những lời có cánh. "Cảm ơn honey đã luôn yêu thương và chiều em vô điều kiện. Love you", Lê Thúy viết vào năm 2023 khi kỷ niệm 10 năm gắn bó. "Cuộc đời sẽ không mãi một màu xanh. Mong em, vẫn mãi là người ngồi bên anh", Đỗ An nhắn nhủ Lê Thúy. 9 năm kết hôn, Đỗ An cảm thấy thời gian trôi nhanh, có lẽ vì vợ chồng anh mãi yêu và quên hết ngày giờ. Vợ chồng nữ người mẫu vẫn chưa có con. Xem video: "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

Mới đây, Lê Thúy chia sẻ hình ảnh làm nũng của Đỗ An khi về nhà. Lê Thúy - Đỗ An về chung một nhà vào tháng 1/2015. Từng có người cho rằng Đỗ An điển trai như vậy cưới Lê Thúy chỉ để che giấu giới tính. Ngoài ra, cặp đôi còn đối mặt với nghi vấn hợp đồng hôn nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Đỗ An cho biết: "Vấn đề giới tính của tôi thì người duy nhất cần hiểu rõ là vợ. Mà vợ tôi đã hiểu và tin tưởng thì việc gì phải “bô bô” giải thích với ai. Tôi đâu có nhu cầu cho tất cả hiểu tôi là ai. Còn việc hôn nhân của tôi với Lê Thúy có phải là hợp đồng hôn nhân hay không thì mọi người cứ chờ đợi thêm vì hợp đồng nào cũng sẽ có thời hạn, còn tình yêu thì không". Tình cảm của vợ chồng Lê Thúy ngày càng bền chặt, xóa tan những dị nghị khi cả hai mới gắn bó. Đôi vợ chồng son có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Lê Thúy và Đỗ An còn dành cho đối phương những lời có cánh. "Cảm ơn honey đã luôn yêu thương và chiều em vô điều kiện. Love you", Lê Thúy viết vào năm 2023 khi kỷ niệm 10 năm gắn bó. "Cuộc đời sẽ không mãi một màu xanh. Mong em, vẫn mãi là người ngồi bên anh", Đỗ An nhắn nhủ Lê Thúy . 9 năm kết hôn, Đỗ An cảm thấy thời gian trôi nhanh, có lẽ vì vợ chồng anh mãi yêu và quên hết ngày giờ. Vợ chồng nữ người mẫu vẫn chưa có con. Xem video: "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường