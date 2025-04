Hà Hồ và dàn sao “Hoa cỏ may” sau 24 năm phim lên sóng

Trong phim Hoa cỏ may lên sóng năm 2001, Hồ Ngọc Hà đóng vai Hương, cô gái có mái tóc vàng, cá tính mạnh mẽ. Sau thành công của Hoa cỏ may, Hà Hồ theo đuổi sự nghiệp người mẫu và bước chân vào lĩnh vực ca hát. Ảnh: VOV. Hà Hồ ca hát, đắt show quảng cáo. Mới đây, cô trở lại truyền hình với vai trò giám khảo của chương trình Điểm hẹn tài năng của VTV. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà. Chia sẻ trên VOV, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết, gia đình là chỗ dựa khi cô làm việc. “Với tôi, sự cân bằng chính là việc cả gia đình cùng đồng hành. Nhà của Hà có một thói quen là đi đâu cũng đi cùng nhau, ăn gì cũng ăn cùng nhau thì mới thấy vui. Đợt này các con được nghỉ lễ nên cả nhà tranh thủ kéo nhau ra đây luôn. Tôi ở lại làm việc, còn mọi người thì nghỉ ngơi – như một cách để hỗ trợ và tiếp thêm tinh thần cho nhau”, cô chia sẻ. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà. Trong Hoa cỏ may, Vi Cầm đảm nhận vai Na - cô gái hiền lành, xinh đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi. Sau Hoa cỏ may, Vi Cầm tham gia nhiều bộ phim như Đất và người, Chuyện phố phường, Phóng viên thử việc, Nhà có nhiều cửa sổ, Hai phía chân trời. Ảnh: VTV. Hiện tại, Na của Hoa cỏ may không còn hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Khánh Ly đóng vai Thủy - cô gái cá tính trong Hoa cỏ may. Sau đó, cô tham gia một số bộ phim như: Nắng chiều, Ngày hè sôi động và Cảnh sát hình sự - Chuyên án thường nhật rồi nghỉ đóng phim. Ảnh: Dân Việt. Khánh Ly gợi cảm, mặn mà sau 24 năm phim Hoa cỏ may lên sóng. Ảnh: FB Khánh Ly. Khánh Ly vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với Hải Anh - người đóng vai Thái trong Hoa cỏ may. Ảnh: Dân Việt. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng, Hải Anh được yêu thích khi đóng Thái trong Hoa cỏ may. Trong những năm qua, anh đóng Cầu vồng tình yêu, Gió thổi qua rừng, Hoa nở trái mùa, Quỳnh búp bê. Ảnh: VOV. Thái của Hoa cỏ may vẫn phong độ sau 24 năm phim lên sóng. Ảnh: FB Hải Anh. Quyết Thắng đóng vai Hùng - một thanh niên sống lang bạt từ nhỏ, nghĩa hiệp. Sau Hoa cỏ may, anh gây chú ý khi đóng phim Những ngọn nến trong đêm. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Quyết Thắng không còn hoạt động trong showbiz Việt. Ảnh: VTV. Xem video: "Hồ Ngọc Hà dạo phố". Nguồn FB Hồ Ngọc Hà

