Vì sao Hyun Bin có thể “đốn gục” hàng triệu trái tim phái nữ?

Sau nghi vấn tình cảm với Song Hye Kyo và Son Ye Jin, Hyun Bin viết thư tay gửi đến người hâm mộ. Trong thư, tài tử không đề cập trực tiếp đến tin đồn mà chỉ muốn cảm ơn fan. Ảnh: Phụ nữ và gia đình Song Hye Kyo vốn là bạn gái cũ của Hyun Bin. Cô ly hôn Song Joong Ki năm 2019. Gần đây, Song Hye Kyo lộ một số bằng chứng quay lại với Hyun Bin. Ảnh: Tiền Phong Son Ye Jin bị đồn hẹn hò Hyun Bin từ đầu năm 2020. Cả hai thân thiết khi đóng phim lẫn ngoài đời. Mới đây, Son Ye Jin bị phát hiện nhấn nút thích gần 20 bài đăng ghép đôi cô với Hyun Bin. Ảnh: Yan Không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của Hyun Bin. Anh sinh ra trong gia đình giàu có. Ở tuổi 38, nam diễn viên có trong tay khối tài sản khủng. Ảnh: Pose Tờ The Munhwa Il-bo từng tiết lộ cát-sê của Hyun Bin cho mỗi tập phim truyền hình vượt 100 triệu won, phim điện ảnh là vào khoảng 400 - 600 triệu won. Ảnh: Tiền PhongThu nhập của Hyun Bin còn đến từ các hợp đồng quảng cáo. Ngoài ra, anh còn nắm giữ cổ phần ở một số công ty giải trí và sở hữu các bất động sản giá trị. Ảnh: Vietnamnet Hyun Bin từng mua một tòa nhà ở Cheongdam-dong (quận Gangnam, Seoul) với giá 4,8 tỷ won năm 2013 và một căn hộ cao cấp ở Heukseokdong có giá 3 tỷ won năm 2011. Ảnh: Vietnamnet Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Hyun Bin vẫn sống giản dị. Theo Ngôi sao, lúc mới vào nghề, mọi khoản thu nhập anh đều gửi mẹ, mỗi tháng chỉ giữ lại 350 nghìn won ( 292 USD) để tiêu vặt. Ảnh: Pose Hyun Bin nổi tiếng thân thiện. Khi gặp gỡ fan, anh tỏ ra hài hước, vui vẻ khiến cô gái nào cũng phải "tan chảy". Ảnh: Công lý & Xã hội Hyun Bin nhiều lần quyên góp cho người dân của vùng bị thiên tai, các gia đình nghèo. Hồi tháng 3/2020, anh âm thầm quyên góp 200 triệu won khi COVID-19 bùng phát. Ảnh: Lao động Lối sống sạch scandal và tài năng diễn xuất cũng là những lý do Hyun Bin được hàng triệu các cô gái yêu mến. Ảnh: Lao động Hyun Bin ngày càng phong độ. Được biết, từ nhỏ, anh được gia đình định hướng thói quen chơi thể thao, nhờ vậy, nam diễn viên đam mê vận động và giữ được thân hình khỏe khoắn. Ảnh: Yeah1 Năm 2010, tham gia trải nghiệm huấn luyện trong lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc Hyun Bin thích nghi rất nhanh với môi trường rèn luyện khắc nghiệt của quân đội. Ảnh: Gia đình Việt Nam Sở hữu giọng hát trầm ấm, Hyun Bin thường xuyên hát và chơi piano cho fan trong những buổi họp fan. Ảnh: Gia đình Việt Nam Mời quý độc giả xem video "Hyun Bin và Son Ye Jin đóng phim Hạ cánh nơi anh". Nguồn Youtube/VTC Now

