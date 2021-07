Vẻ nóng bỏng của dàn bóng hồng vây quanh rapper Binz

Cassie Trinh Võ là bạn gái cũ của rapper Binz. Khi còn hẹn hò, Binz từng công khai hình ảnh tình tứ bên Cassie. Ảnh: Thời đại plus Tình cũ của Binz sinh năm 1996, mang hai dòng máu Việt - Đài Loan. Từ hồi học cấp 2, Cassie sang Mỹ. Cô hiện làm người mẫu hình xăm cho một tạp chí. Ảnh: Thời đại plus Bóng hồng từng vây quanh Binz sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng gợi cảm, làn da nâu. Cassie theo đuổi phong cách gợi cảm, chuộng mặc váy áo khoe vòng một. Ảnh: Thời đại plus Bạn gái tin đồn của Binz - Châu Bùi gợi cảm không kém cạnh Cassie. Chân dài sinh năm 1997 tự tin tạo dáng với trang phục bikini. Châu Bùi được khen khéo phô diễn đường cong hình thể gợi cảm. Binz từng vướng nghi vấn hẹn hò Jolie Nguyễn vào năm 2018. Thế nhưng, hai người trong cuộc đều giữ im lặng. Nhan sắc của Jolie Nguyễn không phải dạng vừa so với Châu Bùi và Cassie. Cô là Hoa hậu Thế giới người Việt tại Australia năm 2015. Ngoài vóc dáng đồng hồ cát, Jolie Nguyễn còn sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi môi tều gợi cảm được cho là hoàn toàn tự nhiên. Sau ồn ào năm 2020, bạn gái tin đồn một thời của Binz trở nên kín tiếng, lựa chọn phong cách kín đáo hơn. Mời quý độc giả xem teaser audio "Nơi em là bình yên" của Tóc Tiên x Binz x Touliver x Rhymastic. Nguồn Fanpage Binz

