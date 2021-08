Vẻ ngoài tụt dốc thê thảm như ông lão 70 của Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, sở hữu vẻ ngoài khá điển trai. Tuy nhiên, chiều cao của nam diễn viên hài không nổi bật. Ảnh: Zing Để bước chân vào Học viện TVB, Châu Tinh Trì phải đi giày lót đế nâng chiều cao. Ảnh: An ninh thủ đô Nổi tiếng, giàu có nhưng "vua hài" ít đầu tư vẻ ngoài mỗi lần tham gia sự kiện. Ảnh: An ninh thủ đô Trong những năm gần đây, Châu Tinh Trì mất phong độ. Anh luôn xuất hiện với mái tóc bạc trắng, để lộ thân hình gầy gò. Ảnh: Vietnamnet Cùng độ tuổi với Châu Tinh Trì, các tài tử như Lương Triều Vỹ (trong ảnh), Lưu Đức Hoa, Lê Minh… trông vẫn phong độ. Ảnh: Zing Châu Trinh Trì được biết đến là người tham công tiếc việc. Một biên kịch cũng là cộng sự của Châu Tinh Trì cho biết, nam diễn viên có lúc viết kịch bản từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ có vài tiếng ngủ. Vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng việc Châu Tinh Trì già hơn so với tuổi thật là do dành nhiều tâm huyết làm việc. Ảnh: Dân Việt Bên cạnh đó, có thông tin Châu Tinh Trì từng hiến tặng tủy xương nên một số cho rằng đây là lý do chính khiến anh ngày càng yếu. Ảnh: Dân Việt Ở tuổi 59, Châu Tinh Trì vẫn độc thân. Mới đây, anh vướng nghi vấn hẹn hò hot girl 17 tuổi Trương Hiểu Kỳ. Theo phía đại diện Châu Tinh Trì, nam diễn viên không có tình mới. Ảnh: VTV Xem video giới thiệu phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Nguồn Youtube/ CGV

