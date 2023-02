Vẻ gợi cảm của Quỳnh Lương phủ nhận nghi vấn để ý Bình An

Mới đây, cư dân mạng đặt nghi vấn Quỳnh Lương để ý Bình An khi người đẹp này bị soi thường nhìn bạn diễn trong một chương trình. Nhanh chóng, Quỳnh Lương lên tiếng. Nữ diễn viên phim "Đừng làm mẹ cáu" phân trần, ánh mắt của cô chỉ do lo lắng vì không thuộc lời bài hát trong khi vẫn phải biểu diễn và tương tác với các đồng nghiệp. Quỳnh Lương còn khẳng định, từ trước đến nay, gu của cô không bao giờ là anh em bạn bè kể cả độc thân hay những người có vợ. "Làm ơn đừng suy diễn, ảnh hưởng đến mối quan hệ anh chị em chơi với nhau", nữ diễn viên chia sẻ thêm. Quỳnh Lương đang đóng vợ của Bình An trong “Đừng làm mẹ cáu”. Trong khi Quỳnh Lương đang làm mẹ đơn thân, bạn diễn của cô đã kết hôn với Á hậu Phương Nga. Sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp, nữ diễn viên phim "Đừng làm mẹ cáu" là mẫu lookbook đình đám Hà thành. Người mẫu sinh năm 1995 có chiều cao 1m67, số đo 3 vòng 80-60-88cm. Nhan sắc của Quỳnh Lương khiến nhiều người mê mệt. Bà mẹ một con có thể cân mọi phong cách.Quỳnh Lương "Đừng làm mẹ cáu" khoe vẻ trẻ trung, cá tính khi dạo phố. Bạn diễn mới nhất của Bình An từng trải qua biến cố ly hôn khi còn rất trẻ. Quỳnh Lương nỗ lực xây dựng sự nghiệp khi trở thành mẹ đơn thân. Trước "Đừng làm mẹ cáu", cô góp mặt trong các bộ phim "Lối nhỏ vào đời", "Mưu kế thượng lưu". Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

