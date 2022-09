Vẻ đẹp diễm lệ của minh tinh Kiều Chinh ngày trẻ

Kiều Chinh (trong ảnh) là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70 cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương. Ảnh: Một thế giới Những bức ảnh thời son trẻ của minh tinh Kiều Chinh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Một thế giới Nhan sắc kiều diễm một thời của nữ diễn viên sinh năm 1937. Ảnh: Một thế giới Kiều Chinh không được đào tạo diễn xuất bài bản nhưng các vai diễn của bà vẫn chinh phục được nhiều khán giả. Ảnh: VOV Năm 1957, Kiều Chinh nổi tiếng nhờ vai chính trong phim "Hồi chuông Thiên Mụ". Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bà khẳng định tài năng diễn xuất qua loạt phim như: "Mưa rừng", "Chuyện năm Dần", "Người tình không chân dung", "Bão tình", "Chiếc bóng bên đường", "Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ". Ảnh: VOV Kiều Chinh khoe nhan sắc kiều diễm trong phim "Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ". Ảnh: Sức khỏe và đời sống Kiều Chinh còn đóng phim nước ngoài. Năm 1970, bà tham gia phim "The evil within", hợp tác cùng tài tử người Ấn Độ Dev Anand. Sau khi sang Mỹ định cư năm 1975, Kiều Chinh tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bà từng đóng phim "The letter" (1986), "Welcome home" (1989), "What cooking" (2000), "Face" (2001), "The journey from fall" (2004). Ảnh: Tiền Phong Theo Một thế giới, tháng 3/2021, ban tổ chức Liên hoan phim Thế giới châu Á (The Asian World Film Festival – viết tắt AWFF) tại Mỹ công bố, diễn viên Kiều Chinh giành giải “Thành tựu trọn đời” - Snow Leopard (Báo Tuyết). Ảnh: Tiền Phong Xem video "NSND Kim Cương tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Đông Tây Promotion

Kiều Chinh (trong ảnh) là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70 cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương. Ảnh: Một thế giới Những bức ảnh thời son trẻ của minh tinh Kiều Chinh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Một thế giới Nhan sắc kiều diễm một thời của nữ diễn viên sinh năm 1937. Ảnh: Một thế giới Kiều Chinh không được đào tạo diễn xuất bài bản nhưng các vai diễn của bà vẫn chinh phục được nhiều khán giả. Ảnh: VOV Năm 1957, Kiều Chinh nổi tiếng nhờ vai chính trong phim "Hồi chuông Thiên Mụ". Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bà khẳng định tài năng diễn xuất qua loạt phim như: "Mưa rừng", "Chuyện năm Dần", "Người tình không chân dung", "Bão tình", "Chiếc bóng bên đường", "Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ". Ảnh: VOV Kiều Chinh khoe nhan sắc kiều diễm trong phim "Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ". Ảnh: Sức khỏe và đời sống Kiều Chinh còn đóng phim nước ngoài. Năm 1970, bà tham gia phim "The evil within", hợp tác cùng tài tử người Ấn Độ Dev Anand. Sau khi sang Mỹ định cư năm 1975, Kiều Chinh tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bà từng đóng phim "The letter" (1986), "Welcome home" (1989), "What cooking" (2000), "Face" (2001), "The journey from fall" (2004). Ảnh: Tiền Phong Theo Một thế giới, tháng 3/2021, ban tổ chức Liên hoan phim Thế giới châu Á (The Asian World Film Festival – viết tắt AWFF) tại Mỹ công bố, diễn viên Kiều Chinh giành giải “Thành tựu trọn đời” - Snow Leopard (Báo Tuyết). Ảnh: Tiền Phong Xem video "NSND Kim Cương tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Đông Tây Promotion