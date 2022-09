Nhan sắc ngày trẻ xinh đẹp của “Kỳ nữ” Kim Cương

NSND Kim Cương sinh năm 1937. Ngày trẻ, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Công an nhân dân online Nghệ sĩ Kim Cương thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp đậm chất Á đông. Ảnh: Công an TP HCM Vóc dáng thon gọn ngày trẻ của NSND Kim Cương. Ảnh: Công an TP HCM Bà là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70. Ảnh: Công an TP HCM Ngoài NSND Kim Cương, tứ đại mỹ nhân Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70 còn gồm Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kiều Chinh. Ảnh: Công an TP HCM Nghệ sĩ Kim Cương còn được báo giới phong tặng hai chữ "kỳ nữ" (một người nữ kỳ tài). Ảnh: Đời sống và pháp luật Có lợi thế nhan sắc nhưng nghệ sĩ Kim Cương chưa bao giờ ngừng học hỏi, ngừng trau dồi nghề nghiệp. Ảnh: Đời sống và pháp luật Theo Công an TP HCM, nghệ sĩ Kim Cương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Mẹ của bà là nghệ sĩ Bảy Nam. Ảnh: Đời sống và pháp luật Khi mới 18 ngày tuổi, bà lên sân khấu trong vai con của Quan Âm Thị Kính giữa thập niên 1950. Năm 7 tuổi, nghệ sĩ Kim Cương được khen ngợi bởi một vai thực sự trong tuồng "Na Tra Lóc Thịt”. Ảnh: Đời sống và pháp luật Năm 9 tuổi, bố của nghệ sĩ Kim Cương - ông bầu Cương qua đời. Từ đó, gia đình bà đối mặt với nhiều khó khăn. Nghệ sĩ Bảy Nam không muốn con gái theo nghề hát nên gửi con gái vào trường dòng. Năm 19 tuổi, Kim Cương thi rớt tú tài. Khi về thăm mẹ, bà trở lại sân khấu. Gia đình ban đầu chỉ muốn để bà quay lại thời gian ngắn rồi về trường tiếp tục học nhưng không ngờ vai diễn của bà trong vở "Giai nhân và ác quỷ” gây sốt. Từ đó, Kim Cương trở thành đào chính và gánh vác đoàn hát của gia đình. Ảnh: PLO NSND Kim Cương sáng lập “Đoàn kịch Kim Cương". Đây là đoàn kịch chuyên nghiệp bậc nhất miền Nam và là đoàn kịch mẫu mực cho các thế hệ sau này. Ngoài làm diễn viên, NSND Kim Cương còn viết kịch bản, làm đạo diễn. Ảnh: Vietnamnet Về già, bà có cuộc sống bình yên bên con cháu. Ảnh: Vietnamnet Nữ nghệ sĩ đón tuổi 85 hồi tháng 1/2022. Ảnh: Vietnamnet Xem video "NSND Kim Cương tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Đông Tây Promotion

NSND Kim Cương sinh năm 1937. Ngày trẻ, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Công an nhân dân online Nghệ sĩ Kim Cương thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp đậm chất Á đông. Ảnh: Công an TP HCM Vóc dáng thon gọn ngày trẻ của NSND Kim Cương . Ảnh: Công an TP HCM Bà là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70. Ảnh: Công an TP HCM Ngoài NSND Kim Cương, tứ đại mỹ nhân Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70 còn gồm Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kiều Chinh. Ảnh: Công an TP HCM Nghệ sĩ Kim Cương còn được báo giới phong tặng hai chữ "kỳ nữ" (một người nữ kỳ tài). Ảnh: Đời sống và pháp luật Có lợi thế nhan sắc nhưng nghệ sĩ Kim Cương chưa bao giờ ngừng học hỏi, ngừng trau dồi nghề nghiệp. Ảnh: Đời sống và pháp luật Theo Công an TP HCM, nghệ sĩ Kim Cương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Mẹ của bà là nghệ sĩ Bảy Nam. Ảnh: Đời sống và pháp luật Khi mới 18 ngày tuổi, bà lên sân khấu trong vai con của Quan Âm Thị Kính giữa thập niên 1950. Năm 7 tuổi, nghệ sĩ Kim Cương được khen ngợi bởi một vai thực sự trong tuồng "Na Tra Lóc Thịt”. Ảnh: Đời sống và pháp luật Năm 9 tuổi, bố của nghệ sĩ Kim Cương - ông bầu Cương qua đời. Từ đó, gia đình bà đối mặt với nhiều khó khăn. Nghệ sĩ Bảy Nam không muốn con gái theo nghề hát nên gửi con gái vào trường dòng. Năm 19 tuổi, Kim Cương thi rớt tú tài. Khi về thăm mẹ, bà trở lại sân khấu. Gia đình ban đầu chỉ muốn để bà quay lại thời gian ngắn rồi về trường tiếp tục học nhưng không ngờ vai diễn của bà trong vở "Giai nhân và ác quỷ” gây sốt. Từ đó, Kim Cương trở thành đào chính và gánh vác đoàn hát của gia đình. Ảnh: PLO NSND Kim Cương sáng lập “Đoàn kịch Kim Cương". Đây là đoàn kịch chuyên nghiệp bậc nhất miền Nam và là đoàn kịch mẫu mực cho các thế hệ sau này. Ngoài làm diễn viên, NSND Kim Cương còn viết kịch bản, làm đạo diễn. Ảnh: Vietnamnet Về già, bà có cuộc sống bình yên bên con cháu. Ảnh: Vietnamnet Nữ nghệ sĩ đón tuổi 85 hồi tháng 1/2022. Ảnh: Vietnamnet Xem video "NSND Kim Cương tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Đông Tây Promotion