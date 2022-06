Vân Hugo khoe con gái đáng yêu trong tiệc đầy tháng

Trên trang cá nhân, MC Vân Hugo vừa đăng tải hình ảnh tiệc đầy tháng của con gái Bình An. Vợ chồng nữ MC bày mâm cỗ khá hoành tráng. Vân Hugo cùng con gái mặc áo dài đỏ. Bé Bình An có diện mạo vô cùng dễ thương. Con gái của Vân Hugo có tên ở nhà là Vừng với ý nghĩa, cánh cửa yêu thương sẽ mở ra khi ta gieo những hạt giống thiện lành. Vân Hugo đăng tải không ít hình ảnh tình cảm bên thiên thần nhỏ của mình. Nữ MC khoe khoảnh khắc bên chồng và con gái.Ông xã của Vân Hugo san sẻ việc chăm sóc con gái với vợ. Vân Hugo đăng tải hình ảnh bố đẻ bên bé Bình An. Đi kèm với đó, cô viết: "Tình yêu lớn tình yêu nhỏ". Vân Hugo kiểm soát tốt cân nặng khi mang bầu. Hậu sinh nở, cô về dáng nhanh chóng. Nhiều người cho rằng nữ MC nhuận sắc hơn dù mới một tháng sinh con. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, vất vả khi làm mẹ đơn thân, giờ đây Vân Hugo tận hưởng cuộc sống mới với hạnh phúc viên mãn. Cô chia sẻ: "Ông Trời dường như đã sắp xếp để tôi có tất cả những gì mình mơ ước từ bé đến lớn ở tuổi 35 và ông xã chính là người thực hiện điều đấy. Đã đến lúc tất cả những gì tôi từng phải trải qua đều được bù đắp xứng đáng". Xem video "Khoảnh khắc nhí nhảnh của MC Vân Hugo". Nguồn FB Vân Hugo

Trên trang cá nhân, MC Vân Hugo vừa đăng tải hình ảnh tiệc đầy tháng của con gái Bình An. Vợ chồng nữ MC bày mâm cỗ khá hoành tráng. Vân Hugo cùng con gái mặc áo dài đỏ. Bé Bình An có diện mạo vô cùng dễ thương. Con gái của Vân Hugo có tên ở nhà là Vừng với ý nghĩa, cánh cửa yêu thương sẽ mở ra khi ta gieo những hạt giống thiện lành. Vân Hugo đăng tải không ít hình ảnh tình cảm bên thiên thần nhỏ của mình. Nữ MC khoe khoảnh khắc bên chồng và con gái. Ông xã của Vân Hugo san sẻ việc chăm sóc con gái với vợ. Vân Hugo đăng tải hình ảnh bố đẻ bên bé Bình An. Đi kèm với đó, cô viết: "Tình yêu lớn tình yêu nhỏ". Vân Hugo kiểm soát tốt cân nặng khi mang bầu. Hậu sinh nở, cô về dáng nhanh chóng. Nhiều người cho rằng nữ MC nhuận sắc hơn dù mới một tháng sinh con. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, vất vả khi làm mẹ đơn thân, giờ đây Vân Hugo tận hưởng cuộc sống mới với hạnh phúc viên mãn. Cô chia sẻ: "Ông Trời dường như đã sắp xếp để tôi có tất cả những gì mình mơ ước từ bé đến lớn ở tuổi 35 và ông xã chính là người thực hiện điều đấy. Đã đến lúc tất cả những gì tôi từng phải trải qua đều được bù đắp xứng đáng". Xem video "Khoảnh khắc nhí nhảnh của MC Vân Hugo". Nguồn FB Vân Hugo