Vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ Hữu Độ trước khi qua đời

Một trong những vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ Hữu Độ là ông bố chồng của Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm" lên sóng năm 2002. Ảnh chụp màn hình. Trong "Những ngọn nến trong đêm", bố chồng của Trúc thương con dâu trong khi mẹ chồng lại rất ghét Trúc. Ảnh chụp màn hình. Nghệ sĩ Hữu Độ cũng đóng phần 2 của "Những ngọn nến trong đêm". Ảnh chụp màn hình Nghệ sĩ Hữu Độ còn gây ấn tượng khi đóng vai giám đốc Cao trong "Ngược dòng cái chết" thuộc series "Cảnh sát hình sự". Ảnh chụp màn hình. Ngoài vai giám đốc Cao, trong "Ngược dòng cái chết", nghệ sĩ Hữu Độ còn đóng một người nhảy xuống sông tự tử. Theo Pháp Luật TP HCM, đoàn làm phim chụp ảnh cảnh này để làm tư liệu. Tuy nhiên, khi cuốn phim đó được mang đi rửa tại hiệu ảnh người quen, tin đồn Hữu Độ chết rộ lên. Rất nhiều bạn bè tới thăm hỏi thì gặp ông đang xem truyền hình. Ảnh chụp màn hình. Nghệ sĩ Hữu Độ (giữa) đóng vai giám đốc công an cương trực, thẳng thắn và tâm huyết với nghề trong phim "Thức tỉnh". Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Nghệ sĩ Hữu Độ chia sẻ trên Công An Nhân Dân Online về vai diễn trong "Thức tỉnh": "Vào những vai lãnh đạo trong ngành công an, tôi không gặp khó khăn, vất vả nhiều về hành động. Nhưng cái khó là làm sao diễn cho ra cái uy, cái chất riêng của một thủ trưởng ngành rất đặc biệt này. Cũng may mắn tôi có nhiều anh em bạn bè là công an nên thường xuyên quan sát để mang vào vai diễn sao cho gần gũi và đời nhất". Ảnh: Công An Nhân Dân Online.Vai diễn của nghệ sĩ Hữu Độ trong "Trò đùa của Thiên Lôi" là giám đốc Trần Đại Hoạch - một giám đốc coi thường người tài, hám tiền. Ảnh chụp màn hình. Xem video: "Nghệ sĩ Hữu Độ trong phim Những ngọn nến trong đêm". Nguồn Vietnamnet

