Tuyệt chiêu giúp H’hen Niê được yêu mến dù vướng ồn ào

Mới đây, nhân vật trong giới truyền thông (tạm gọi là A) cho biết, ê-kíp một hoa hậu đình đám đã "bùng job" với phía mình 2 lần, dù đôi bên đã thỏa thuận. Theo A, ở lần thứ hai bị bùng kèo, A không chấp nhận được cách làm việc và hành xử thiếu chuyên nghiệp của hoa hậu. Bởi lẽ, chỉ trước vài giờ quay hình, A bất ngờ nhận được thông báo hủy lịch từ ê-kíp hoa hậu với lý do không tìm được quần áo, mong dời dịp khác để hình ảnh đẹp hơn. Nhanh chóng, cư dân mạng gọi tên Hoa hậu H'hen Niê vào lùm xùm. Ảnh: FBNV H'hen Niê nhanh chóng liên lạc với A để phần trần và nhận được sự thông cảm từ phía A. “Cô ấy không biết gì thật và khúc mắc sinh ra từ khâu thỏa thuận công việc của nhân viên hai bên. Lỗi ai thì nên trách người đó”, A cho hay. Ảnh: FBNV Khi nhận được sự thông cảm từ phía A, H’hen Niê công khai gửi lời cảm ơn đến A. Ứng xử của H’hen Niê trong ồn ào lần này được nhiều người đánh giá cao. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên H’hen Niê khéo xử lý lùm xùm. Ảnh: Vietnamnet Tháng 4/2022, một cư dân mạng chê phong cách thời trang cũng như lối trang điểm và làm tóc của H’hen NIê không phù hợp. Trước ý kiến này, người đẹp thẳng thắn bày tỏ: "Hen trân quý từng đóng góp của mọi người từ lúc là thí sinh đến thời điểm hiện tại và cả sau này ạ. Nhưng đôi khi cũng sẽ có lúc này lúc khác, có lúc làm hài lòng đa số mọi người, có lúc được mọi người nhắc nhở. Bản thân Hen nhiều khi xuất hiện cũng sẽ có đôi lúc chưa cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình từ đó mà cố gắng để khắc phục ạ. Nhưng có một điều chắc chắn là ê-kíp Hen rất yêu thương và luôn dành mọi sự tốt nhất cho Hen". Ảnh: FBNV H’hen Niê từng bị chỉ trích vì ăn mặc xuề xòa trên máy bay. Cô giải thích rằng do có đợt gom quần áo đi từ thiện nên đến chiếc áo thun mặc đơn giản để đi từ thiện cô cũng không có. Bởi vậy, cô mượn chiếc áo 40 nghìn đồng của em gái. H”hen Niên còn mượn chiếc áo khoác của người trợ lý khi thời tiết về tối lạnh. Quần và đôi giày của người đẹp dính toàn đất vì cô đi thực tế ở các buôn làng. Ảnh: Dân Việt H'hen Niê nói thêm, cô cũng muốn thay đồ cho đẹp khi lên máy bay nhưng vì người đang bị bụi bẩn nên thấy không hợp với trang phục đẹp của các nhà thiết kế. Ảnh: Dân Việt Năm 2019, hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mang đôi dép tổ ong màu vàng trên suốt chuyến bay dài gây tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nàng hoa hậu luộm thuộm, cẩu thả. Một số khác lại yêu mến sự giản dị của cô gái dân tộc Ê Đê này. Ảnh: FBNV H'hen Niê chia sẻ lý do cô đi dép tổ ong bởi ngón chân bị mưng mủ, sưng to không thể mang giày thể thao hay giày cao gót. Đây là "chiến tích" sau thời gian cô tham gia ghi hình chương trình Cuộc đua kỳ thú. Ảnh: FBNV Năm 2019, dư luận xôn xao thông tin H’hen Niê xuất thân không nghèo khó. Sự việc bắt nguồn từ chia sẻ của NTK Việt Hùng với Zing. Theo nam thiết kế, gia đình H’hen Niê không quá khó khăn, ngược lại kinh tế khá giả so với những hộ dân trong buôn làng. Ảnh: FBNV Trước thông tin liên quan đến gia đình, H’hen Niê nhanh chóng lên tiếng. Trên trang cá nhân, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chia sẻ, nhạc sĩ Nguyễn Cường hay nhà văn Nguyên Ngọc phải sống ở Tây Nguyên rất lâu mới đủ hiểu người dân nơi đây nên chỉ có người thân hay hàng xóm mới hiểu H'hen Niê. “Bạn cứ yên tâm, từ nay gia đình Hen sẽ như vậy, sẽ khá giả lên từ vật chất và giàu có trong tinh thần, tình cảm gia đình và xã hội”, cô viết. H’hen Niê chia sẻ thêm mọi người có quyền nói sai về cô nhưng cô không lo lắng vì cô luôn có những người yêu thương, quan tâm và hiểu cô. Ảnh: FBNV H'Hen Niê từng bị một cư dân mạng tố giả tạo khi trả lời phỏng vấn: "Tôi cảm thấy sai lầm, tội lỗi khi mua đồ hiệu mắc tiền". Chia sẻ về điều này, H'hen Niê cho hay cô từng mua một đôi giày 30 triệu đồng, nhưng sau lần đó cô không còn mua nữa. Ảnh: FBNV Về lý do không còn mua hàng hiệu, H’hen Niê cho hay: "Sau khi trở về Việt Nam, tôi gặp nhiều người khó khăn hơn mình, đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình dám mua một đôi giày chỉ để đạp xuống chân tận 30 triệu, còn họ thì có thể 30 triệu làm đổi cuộc đời họ và cảm thấy có lỗi là chỗ đó! Với năm nay mong muốn mua được nhà ở, không là hết nhiệm kỳ lại đi thuê nhà”. Ảnh: FBNV H'hen Niê còn bị một số người cho rằng giả vờ ngây thơ khi hỏi fan: "Con giáp thứ 13 là con gì vậy ạ mọi người?". Người đẹp cho biết ngày hôm đó, cô thấy bài viết có tiêu đề: "Đúng là con giáp thứ 13 thật đáng sợ". Vì không hiểu "con giáp thứ 13" nên H'hen Niê hỏi một người bạn nhưng không nhận được câu trả lời. Chính vì vậy, cô mới hỏi fan. Ảnh: FBNV Xem video "H'hen Niê mò trai ở sông". Nguồn Youtube nhân vật

