Tung ảnh gợi cảm, Thúy Vi bị soi photoshop 'bóp méo' sự thật

Không khoe outfit "xịn sò", Thúy Vi tung ảnh diện áo tắm gợi cảm mừng Giáng sinh. Hot girl Cà Mau chia sẻ bức hình kèm dòng trạng thái: "All I want for Christmas is you". Bức hình nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích. Một chi tiết thú vị là người đẹp sinh năm 1998 nhanh chóng bị các "thánh soi" phát hiện ra sử dụng photoshop quá đà ở phần bụng và đùi "bóp méo" sự thật. Dù tốn cả trăm triệu đồng cho ca phẫu thuật hút mỡ bụng cách đây vài tháng nhưng xem ra cô nàng vẫn chẳng tự tin chụp hình với body của mình. Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh diện áo tắm ren mới đây của cô nàng cũng cho thấy dấu hiệu của việc can thiệp bằng phần mềm chỉnh ảnh để có được vòng eo "thắt đáy lưng ong". Trước đó, Thúy Vi từng gây xôn xao cộng đồng mạng với bức hình tự đăng và được tag khác hoàn toàn nhau. Theo đó, nàng hot girl thị phi diện trang phục bikini màu trắng, khoác áo hững hờ tạo dáng sanh chảnh bên bể bơi. Ở tuổi 20, Thúy Vi không ngần ngại phô da thịt gợi cảm. Nhưng thực tế thì lại quá phũ phàng. Bức ảnh được chụp lén cho thấy vóc dáng thật của Thúy Vi ở ngoài đời phì nhiêu, xồ xề thấy rõ. Trước đó, hot girl Cà Mau cũng nhiều lần bị dân mạng bóc mẽ việc chỉnh sửa ảnh quá đà. Trong bức hình chưa được photoshop, "tình địch một thời của Midu" lộ vòng 2 to vượt mặt, gương mặt già chát, chiều cao cũng chưa cân đối. Mặt mộc nhợt nhạt khác xa so với khi cô nàng selfie và chọn góc mặt đẹp nhất. Bức hình chứng minh cho sức mạnh của việc photoshop quá đà biến Thúy Vi như trở thành một con người hoàn toàn khác.

