Tú Anh đẹp mặn mà khi bầu lần 2, Giáng My đi trà chiều

Tin tức sao Việt 20/9: Á hậu Tú Anh vẫn xinh đẹp mặn mà khi mang bầu lần 2. Ảnh: FB Duong Tu Anh Hoa hậu Giáng My diện đồ trẻ trung đi trà chiều. Ảnh: FB Giang My Nguyen Quốc Trường "thả thính": "Anh không thích drama, chỉ thích bánh mì và em, vì cả hai đều khiến anh no... nhưng một cái no bụng, một cái no tình!". Ảnh: FB Nguyễn Quốc TrườngDiễn viên Thuý Diễm diện váy dạ hội đỏ, trắng đẹp kiêu sa. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm Diễn viên Đào Hoàng Yến trẻ trung xuống phố. Ảnh: FB Đào Hoàng Yến Cù Thị Trà khoe cận dung nhan xinh đẹp. Ảnh: FB Cù Thị Trà Lương Thu Trang diện váy đỏ dáng dài để lộ bờ vai gầy thon, gợi cảm. Ảnh: FB Lương Thu Trang Diễn viên Hồng Đăng trở về quây quần bên gia đình sau thời gian hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: FB Lê Hồng Đăng Diễn viên Quỳnh Nga vui vì được "mấy đứa em" tổ chức sinh nhật. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga NSƯT Quách Thu Phương ăn mặc trẻ trung. Ảnh: FB Quách Thu PhươngXem video: "Huỳnh Tú Anh đăng quang The Face Vietnam 2023". Nguồn Vietnamnet

