Trước Thái Hà, loạt sao Việt cũng lao đao khi bị tố quỵt tiền

Siêu mẫu Thái Hà bất ngờ vướng tin đồn lừa 10 tỷ khi 2 cư dân mạng đăng đàn chỉ đích danh nữ người mẫu vay tiền nhưng chưa trả. Về phía Thái Hà, cô vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Trước người mẫu Thái Hà, không ít sao Việt gặp rắc rối về tiền bạc. Tháng 1/2019, Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tố Á hậu Khánh Phương quỵt nợ 250 triệu đồng. Theo lời Thùy Trang, năm 2016, Khánh Phương vay 300 triệu và thỏa thuận sẽ làm việc cho Thùy Trang để trả nợ. Tuy nhiên, Khánh Phương hủy thỏa thuận và hứa trả góp mỗi tháng 10 triệu. Chỉ được 4 tháng, Khánh Phương không trả nữa. Thùy Trang sau đó cho biết, Khánh Phương đã hứa hoàn lại 250 triệu đồng. Chị gái Đặng Thu Thảo còn cho biết lý do cô ẩn status tố Khánh Phương cũng là do trước đó Phương xin cô gỡ status, hứa bồi hoàn. Doãn Tuấn cũng từng vướng lùm xùm liên quan đến tiền nong. Vào năm 2014, Vĩnh Thụy cho biết, anh cho Doãn Tuấn vay 1,6 tỷ cách đây 3 năm thế nhưng sau nhiều lần đòi, Doãn Tuấn không chịu trả. Ảnh: Thế giới văn hóa Trước lời tố của Vĩnh Thụy, Doãn Tuấn và Quỳnh Nga phủ nhận. Quỳnh Nga cho biết, Doãn Tuấn và Vĩnh Thụy làm ăn chung nhưng bị xù nợ. Trong khi đó, Doãn Tuấn thách thức Vĩnh Thụy đối chất trước công an. Năm 2014, Hoàng Hải bị một cô gái có nickname là Stephanie Thảo tố lừa tình, lừa tiền. Stephanie khẳng định chi cho nam ca sĩ 288 triệu đồng. Về phía mình, Hoàng Hải không đôi co với người tố song anh cũng không phủ nhận khiến khán giả hoang mang. Ảnh: Dân Việt Tháng 8/2019, một tài khoản Facebook tố nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh quỵt tiền, vô ơn. Theo người bóc phốt, Phan Mạnh Quỳnh đã vay người này một khoản tiền khi mới vào nghề nhưng mãi không chịu trả. Trước lời tố quỵt tiền, Phan Mạnh Quỳnh phủ nhận. “Nói thật, tôi mà nợ tiền như lời tố, người ta liệu có để yên cho tôi không? Trong khi bao nhiêu năm qua, tôi vẫn làm việc, xuất hiện đều đặn, cũng không lẩn trốn", nam ca sĩ bức xúc lên tiếng. Tháng 8/2018, Cao Thiên Trang bị một tài khoản facebook có tên V.Q.N.N tố quỵt tiền nhà. Theo người này, nữ người mẫu không đóng tiền điện, bí mật chuyển chỗ ở nhưng không thanh toán tiền nhà. Về phía mình, Cao Thiên Trang phủ nhận. Ảnh: Yan Cao Thiên Trang cho hay, cô người đã đứng ra giải quyết hết các vấn đề liên quan đến chi phí thuê nhà cùng chủ nhà. Trước khi chuyển đi, cô đã thông báo thời gian cho bạn cùng phòng chứ không lặng lẽ "bỏ trốn". Thanh Bi cũng vướng ồn ào tiền bạc. Theo đó, vào tháng 1/2019, 1 người bán hàng tố Thanh Bi sau khi nhận hàng thì mất hút và đến khi nhận được tin nhắn đòi nợ Thanh Bi có dấu hiệu muốn quỵt tiền. Chia sẻ trên Dân Việt, Thanh Bi cho hay, cô quyết định giữ im lặng, không quan tâm vì đó là những tin đồn vớ vẩn vô căn cứ và càng lên tiếng đôi co giải thích, người tố sẽ đạt được mục đích dựa hơi. Mời quý độc giả xem video "Sự thật về đồ tiền tỷ của sao Việt". Nguồn VTC

Siêu mẫu Thái Hà bất ngờ vướng tin đồn lừa 10 tỷ khi 2 cư dân mạng đăng đàn chỉ đích danh nữ người mẫu vay tiền nhưng chưa trả. Về phía Thái Hà, cô vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Trước người mẫu Thái Hà , không ít sao Việt gặp rắc rối về tiền bạc. Tháng 1/2019, Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tố Á hậu Khánh Phương quỵt nợ 250 triệu đồng. Theo lời Thùy Trang, năm 2016, Khánh Phương vay 300 triệu và thỏa thuận sẽ làm việc cho Thùy Trang để trả nợ. Tuy nhiên, Khánh Phương hủy thỏa thuận và hứa trả góp mỗi tháng 10 triệu. Chỉ được 4 tháng, Khánh Phương không trả nữa. Thùy Trang sau đó cho biết, Khánh Phương đã hứa hoàn lại 250 triệu đồng. Chị gái Đặng Thu Thảo còn cho biết lý do cô ẩn status tố Khánh Phương cũng là do trước đó Phương xin cô gỡ status, hứa bồi hoàn. Doãn Tuấn cũng từng vướng lùm xùm liên quan đến tiền nong. Vào năm 2014, Vĩnh Thụy cho biết, anh cho Doãn Tuấn vay 1,6 tỷ cách đây 3 năm thế nhưng sau nhiều lần đòi, Doãn Tuấn không chịu trả. Ảnh: Thế giới văn hóa Trước lời tố của Vĩnh Thụy, Doãn Tuấn và Quỳnh Nga phủ nhận. Quỳnh Nga cho biết, Doãn Tuấn và Vĩnh Thụy làm ăn chung nhưng bị xù nợ. Trong khi đó, Doãn Tuấn thách thức Vĩnh Thụy đối chất trước công an. Năm 2014, Hoàng Hải bị một cô gái có nickname là Stephanie Thảo tố lừa tình, lừa tiền. Stephanie khẳng định chi cho nam ca sĩ 288 triệu đồng. Về phía mình, Hoàng Hải không đôi co với người tố song anh cũng không phủ nhận khiến khán giả hoang mang. Ảnh: Dân Việt Tháng 8/2019, một tài khoản Facebook tố nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh quỵt tiền, vô ơn. Theo người bóc phốt, Phan Mạnh Quỳnh đã vay người này một khoản tiền khi mới vào nghề nhưng mãi không chịu trả. Trước lời tố quỵt tiền, Phan Mạnh Quỳnh phủ nhận. “Nói thật, tôi mà nợ tiền như lời tố, người ta liệu có để yên cho tôi không? Trong khi bao nhiêu năm qua, tôi vẫn làm việc, xuất hiện đều đặn, cũng không lẩn trốn", nam ca sĩ bức xúc lên tiếng. Tháng 8/2018, Cao Thiên Trang bị một tài khoản facebook có tên V.Q.N.N tố quỵt tiền nhà. Theo người này, nữ người mẫu không đóng tiền điện, bí mật chuyển chỗ ở nhưng không thanh toán tiền nhà. Về phía mình, Cao Thiên Trang phủ nhận. Ảnh: Yan Cao Thiên Trang cho hay, cô người đã đứng ra giải quyết hết các vấn đề liên quan đến chi phí thuê nhà cùng chủ nhà. Trước khi chuyển đi, cô đã thông báo thời gian cho bạn cùng phòng chứ không lặng lẽ "bỏ trốn". Thanh Bi cũng vướng ồn ào tiền bạc. Theo đó, vào tháng 1/2019, 1 người bán hàng tố Thanh Bi sau khi nhận hàng thì mất hút và đến khi nhận được tin nhắn đòi nợ Thanh Bi có dấu hiệu muốn quỵt tiền. Chia sẻ trên Dân Việt, Thanh Bi cho hay, cô quyết định giữ im lặng, không quan tâm vì đó là những tin đồn vớ vẩn vô căn cứ và càng lên tiếng đôi co giải thích, người tố sẽ đạt được mục đích dựa hơi. Mời quý độc giả xem video "Sự thật về đồ tiền tỷ của sao Việt". Nguồn VTC