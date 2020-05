Trước Hồng Ngọc, loạt sao Việt bị bỏng khiến fan “sợ xanh mặt“

Ngày 8/5, Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi do nổ nồi xông hơi. Tai nạn khiến nữ ca sĩ sinh năm 1978 bị bỏng ở mặt và ngực. Khi con trai lớn của ca sĩ đang xông hơi trong lều, Hồng Ngọc đến kiểm tra thì nồi phát nổ khiến cô bị bỏng cấp độ 2 vùng mặt và ngực, chỗ bỏng bị sưng. Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, người anh thân thiết của Hồng Ngọc: “Tình hình của Ngọc khá nặng, vì mặt và ngực của Ngọc bị bỏng hết rồi. Nhất là mặt của Ngọc, 2/3 gương mặt bị bỏng vì nước sôi bắn vô quá mạnh khiến sưng, biến dạng. Nói chung là mặt cô ấy giống như bị 5, 6 người đánh liên tục vô mặt vậy. Nó sưng đến mức độ như vậy luôn”. Trước Hồng Ngọc, từng có một số sao Việt gặp tai nạn bỏng khá nặng. trong đó có nữ diễn viên Khả Như. Tháng 11/2017, Khả Như bị bỏng ở mặt khi đang tập luyện cho liveshow Kiều Minh Tuấn tại sân khấu Lan Anh. Khả Như bị bỏng gần hết khuôn mặt khi tập phun lửa. Ngay lập tức cô đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sau đó được các bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, vết bỏng khiến cô khá khó khăn trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày và phải hủy nhiều show diễn trong một thời gian. Hồ Ngọc Hà cũng bị bỏng ở tay trong một lần đi quay. Vết bỏng ở phía dưới tay khiến giọng ca Tìm lại giấc mơ lo lắng bị sẹo. Vết bỏng của Hồ Ngọc Hà là do cô vô tình đụng tay vào máy uốn tóc khi đang làm tóc. Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu từng bị tai nạn bỏng nặng ở hậu trường sân khấu khi đi lưu diễn tại Phan Thiết. Lúc đó Lương Bích Hữu đang ngồi trong cánh gà thì bị tai nạn do một nghệ sĩ ảo thuật biểu diễn tiết mục thổi lửa trên sân khấu sơ suất làm hất cả hũ dầu bốc cháy vào chỗ Bích Hữu ngồi. Cả hũ dầu đã rơi vào người Bích Hữu làm cháy chân, tay, mặt. "Lúc đó tôi chỉ có cảm giác cả người bị tê dại đi. Lửa lan vào mặt, lông mi, tóc cũng cháy khét khiến tôi hoảng loạn và kêu cứu thất thanh. Ba mẹ tôi bị mọi người xô ngã nên không hề biết tôi gặp tai nạn. Khi định thần, họ mới đến dập lửa đang cháy trên người tôi", nữ ca sĩ nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Giọng ca Cô gái Trung Hoa đã bị bỏng nặng ở chân và một phần mặt. Điều này khiến Bích Hữu luôn lo lắng cô sẽ bị sẹo và không thể tiếp tục theo nghề hát. Tai nạn bỏng khiến Bích Hữu mất một năm trời điều trị gương mặt mới trở lại bình thường như xưa. Nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm cũng vô tình bị bỏng mũi khi múa lửa giúp đỡ bạn thân Lâm Thắng trên sân khấu Cười xuyên Việt 2017. Xem video "Hồng Ngọc hát Vùng trời bình yên". Nguồn Youtube:

